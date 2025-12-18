J１清水がE-１出場の韓国代表DFを獲得か。すでに交渉は大詰め、近く正式発表と現地メディア報道
J１の清水エスパルスが、韓国代表DFを獲得か。12月18日、韓国メディア『スポーツ朝鮮』が伝えている。
話題にあがっているのが、Kリーグの浦項スティーラーズに所属するパク・スンウク。今季のリーグ戦では34試合に出場し、１ゴールをマーク。センターバックだけでなく、左右のサイドバックやボランチもこなせる28歳のユーティリティープレーヤーだ。また、韓国代表として今年７月に行なわれたE-１選手権に参戦し、日本戦にも出場している。
同メディアによれば、パク・スンウクの清水行きは「移籍金の交渉はもちろん、個人合意まで終えた」とし、「メディカルチェックなど細部の条件が完了すれば、間もなく発表される」とのことだ。
また、「パク・スンウクには欧州や中東、中国などからラブコールが送られた。そのなかでも中国スーパーリーグのクラブが積極的だった」が、清水が交渉の一歩前に出たと報道。次のように続ける。
「シーズンを14位で終えた清水は、守備陣の立て直しをこの冬の最優先課題としていた。ヴィッセル神戸をJ１で二度の優勝に導いた吉田孝行監督を新たに選任した清水は、パク・スンウクの獲得のために全力を尽くし、当初の予想を上回る巨額の移籍金を提示したことが、浦項とパク・スンウクの心を揺さぶった。ワールドカップ出場を目標としていたパク・スンウクは、中国より日本でプレーする方が成長できる機会と判断した」
Jリーグでのプレーに強い興味を抱いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
