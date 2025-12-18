モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、エントリーモデルという位置づけのスマートフォン「REDMI 15 5G」を2025年12月19日に発売する。

SIMフリーモデルはストレージ容量の異なる2モデル

容量7000mAhバッテリーを内蔵し、最大2.26日間の使用が可能。1000回の充電サイクルによる長期間の使用や、33ワット急速充電、モバイルバッテリーのようにも使える18ワットリバース充電など、バッテリー関連機能を強化している。

リフレッシュレート最大144Hzの6.9型フルHD＋（2340×1080ドット）TFT液晶ディスプレイを搭載。表示コンテンツや利用シーンに応じてリフレッシュレートを自動で調整する。

IP64の防滴/防塵性能を備え、日常の水しぶきやホコリなどから保護する。OSはAndroid 15をプレインストールする。

5000万画素の2眼カメラを背面に装備。前面カメラは800万画素。メモリー8GBモデルでは、一瞬の動きを捉える「ダイナミックショット」、「AI（人工知能）消しゴム」などの写真関連機能が利用できる。

グーグルのAIアシスタント「Gemini」に対応し、文章作成や学習などでサポートを受けながら、アイデアをさらに拡げられる。「おサイフケータイ」などの機能を実装する。

カラーはリップルグリーン、ミッドナイトブラック、チタングレーの3色。

SIMフリーモデルの価格は、メモリー4GB/内蔵ストレージ128GBが3万1980円（税込）、メモリー8GB/内蔵ストレージ256GBが3万6980円（同）。