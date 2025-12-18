この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

教養系YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【習近平の正体】なぜ「無害な男」が中国の支配者になったのか？」と題した動画を公開。教養YouTuberのすあし社長氏が、中国の絶対的権力者となった習近平氏の知られざる過去と権力掌握の道のりを解説した。



すあし社長氏はまず、習近平氏の少年時代が「地獄」であったと語る。父・習仲勲氏は中国共産党の創設期メンバーであったが、毛沢東による権力闘争で失脚。これにより、わずか9歳だった習近平氏は「反党分子の子」として迫害の対象となり、文化大革命の嵐の中で何度も拘束され、吊し上げられるなど過酷な日々を送った。この経験が、後の彼の冷徹な権力闘争の原点となった可能性を指摘する。



辺境の農村で7年間を過ごした後、習近平氏は地方官僚としてキャリアをスタートさせる。「爪を隠した25年」と表現されるように、彼は目立つことなく慎重に行動し、着実に実績を積み重ねていった。すあし社長氏はこの期間を、彼が野心を隠し、敵を作らない処世術を身につけた重要な時期であったと分析する。



彼のキャリアの転機となったのは、党の長老たちが後継者を選ぶ過程での「誤算」であった。当時、党内には複数の派閥が存在し、後継者選びは難航。そこで、どの派閥からも「無害な存在」と見なされ、コントロール可能だと思われた習近平氏が妥協案として選出されたのだ。



しかし、2012年に総書記に就任すると、習近平氏は直ちに「トラもハエも一緒に叩く」と宣言し、大規模な反腐敗闘争を開始。これは党の存亡をかけた戦いという大義名分のもと、江沢民派や共産主義青年団派といった政敵を次々と粛清し、自身の権力基盤を盤石にするための巧妙な戦略であった。この粛清を経て、彼は毛沢東に匹敵する絶対的な権力を手中に収めるに至ったと、すあし社長氏は締めくくった。



