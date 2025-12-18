旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数76万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。体調不良を明かした。

「最近ずっと頭が痛くて(乗り物酔いしてる感じ)休養中なんですけど、そろそろ不安かも」と書き出し「耳鼻科受診して聴力は問題無し、酔い止め処方」と記述。「私のYouTube見てわかる通り、普通に生きるのに痛み止めやアネロン必須 不安すぎる」とつづった。

さらに別の投稿で「YouTube見て画面酔いしてるし、なんなら何もしなくても酔ってる」「さらにずっと熱っぽくて悩みです 耳鼻科に行って、メニエールは違うっぽかったんですよね、、、」とつづっている。

一連の投稿に対し「心配です お疲れということもあるかもしれませんが…」「自律神経の乱れが原因かもしれないよ。そういう時は安静に寝るのが一番だと思うよ」「お薬の量、前から気になってましたが…。天気、気圧とかストレスとか色んな要因ありますよね。心配です」などのコメントが寄せられている。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動。今月10日にはグラビア引退作となる写真集「Afterglow」（講談社）を発売。