「ザ・ロイヤルファミリー」が最終回迎える

競馬を題材にしたTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が14日、最終回を迎えた。まさかの超大物がサプライズゲストとして登場し、競馬ファンから驚きの声が相次いだ。

予告なしの登場だった。中山競馬場のパドックで騎手の坂井瑠星に声をかける。代名詞の帽子と眼鏡、スーツ姿で登場したのはJRAで通算940勝、海外競馬でも活躍馬を輩出する矢作芳人調教師だった。

地上波放送での突然の登場に競馬ファンは仰天。ザ・ロイヤルファミリー公式Xは16日、矢作調教師が坂井と主演・妻夫木聡と3人でポーズを取る秘蔵ショットを公開すると、様々なコメントが書き込まれた。

「『矢作先生がいる！』と叫んだ競馬ファンがたくさんいたと思いたい（自分が叫んだから）」

「全競馬ファンびっくりして叫んだと思います笑」

「豪華すぎるだろ！！」

「世界を駆ける師弟コンビでめちゃくちゃ驚きました」

「矢作先生映った時ダンナと大騒ぎでした」

矢作調教師は2005年開業、海外G1勝利多数の“世界のヤハギ”と呼ばれ、今年の米G1ブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（牡4）、G1ドバイターフを優勝したリアルスティール、豪G1コックスプレートを制したリスグラシューなどを管理してきた。



（THE ANSWER編集部）