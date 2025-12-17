ジェイレン・ブランソンがNBAカップMVPを受賞…ニックスに1973年以来の優勝をもたらす

12月17日（現地時間16日）にTモバイル・アリーナで「エミレーツNBAカップ2025」決勝が行われ、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズに124－113で勝利。2023年のロサンゼルス・レイカーズ、2024年のミルウォーキー・バックスに続き、NBAカップの頂点に立った。

ニックスは7点ビハインドで迎えた第3クォーター残り27秒から第4クォーター開始1分33秒にかけて、ジェイレン・ブランソン、ミッチェル・ロビンソン、ジョーダン・クラークソンの連続得点で逆転。その後はリードしたまま試合を進めた。

OG・アヌノビーが5本の3ポイントシュートを含む28得点に9リバウンド2ブロックの活躍。ブランソンが25得点8アシスト、カール・アンソニー・タウンズが16得点11リバウンド2スティール、クラークソンが15得点、タイラー・コーレックが14得点5リバウンド5アシスト、ジョシュ・ハートが11得点8リバウンド2スティール、ミケル・ブリッジズが11得点5リバウンド5アシスト、ロビンソンが15リバウンド2スティールを挙げた。

レイカーズのレブロン・ジェームズ、バックスのヤニス・アデトクンポに続いてMVPに輝いたのは、ニックスのブランソン。メディア投票20票中19票、ファン投票5票中2票を獲得した。

29歳のポイントガードはNBAカップの6試合に出場し、1試合平均33.2得点2.7リバウンド5.8アシストにフィールドゴール成功率53.1パーセント、3ポイントシュート成功率46.2パーセントを記録。1973年以来52年ぶりの優勝をニックスにもたらした。



JALEN & OG LED THE KNICKS' @emirates NBA CUP CHAMPIONSHIP EFFORT 🌟

Brunson: 25 PTS | 8 AST | MVP Honors

OG: 28 PTS | 9 REB | 5 3PM pic.twitter.com/QihqKCI19H

- NBA (@NBA) December 17, 2025

【動画】アヌノビーとともにチームをけん引したブランソン