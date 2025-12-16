12月15日、モデルで女優の古畑星夏が自身のInstagramストーリーズを更新。《私事で恐縮ではございますがこのたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます》と報告した。古畑は現在29歳。2009年、ファッション雑誌『ニコラ』（新潮社）のオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルとしてデビューした。

「2013年の卒業後は集英社の『Seventeen』専属モデルとなり、2017年からは『ViVi』に移籍して6年間活躍。2024年からは『Oggi』の専属モデルとなっています。10代から20代にかけて女性誌のトップモデルとして活躍しました。女優としては2012年に『パパドル!』（TBS系）でドラマ初出演。2014年には映画『1/11 じゅういちぶんのいち』で映画初出演、その後はコンスタントに映画やドラマに出演しています。2017年には『ラブホの上野さん 』Season2（フジテレビ）で連続ドラマ初ヒロインとなり、2018年に『半分、青い。』でNHK連続テレビ小説に初出演しました」（芸能記者）

2023年2月14日に一般男性と結婚したことを自身のInstagramで報告した。

「その時は《彼とならお互いを支え合いどんな困難も乗り越えられると思いました》とコメントしていましたが、結婚生活では『すれ違い』が生まれていたことを今回明かしました。芸能人のスケジュールは不規則になりがちなので、一般人の旦那さんは生活スタイルを合わせづらかったのかもしれません」（前出・記者）

モデルや女優にとって現場の複数掛け持ちはザラであり、映画やドラマの撮影は早朝に開始することも多い。地方でロケとなれば当然長い時間家を離れることになる。Xでは「芸能人と一般人の結婚は難しい」との声が多く書き込まれた。

《やはり、無理なんだよ》

《古畑星夏ちゃん離婚されたみたい。こんなに美人でも、結婚生活楽しいだけじゃないんだ》

《芸能人なんて、ほとんど離婚するから》

世間一般の結婚生活はやはり困難なのか。

「華やかな世界ですが、代えがきかない“自分自身”が商品。土日の仕事は当たり前で、見栄えもしっかりケアしないといけない。一緒に住んでいても、ほとんど顔を合わせないケースもあるそうです。お互いの今後のために、離婚の形が最善と判断したのでしょう」（前出・記者）

《お互いが前向きにそれぞれの人生を歩んでいくため》と綴った古畑。今後、さらに仕事に邁進する腹づもりかもしれない。