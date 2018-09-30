『半分、青い。』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
バカリズム脚本作品の常連である角田が警察署係長の後藤秀樹を演じる
スポーツ報知
Smart FLASH
世間の「永野芽郁は女の敵」という見方がより強固になったことは否めず
NEWSポストセブン
週刊女性PRIME
21日のラジオでは、恋愛ソングとして知られる「木枯らしに抱かれて」を選曲
働きづめの生活は心身への負担も大きく、生放送中や収録中に倒れたことも
文春オンライン
ブレークのきっかけを作った「恩人」について、テレビ局関係者が言及
東スポWEB
面白くなかった作品ランキング第1位は、圧倒的票数を獲得した「純と愛」
主演の橋本環奈が舞台のため4月から渡英し、その間、撮影現場は橋本不在に
デイリー新潮
高校時代に、「学校行きたいから仕事辞めたい」と思ったという
モデルプレス
1位に輝いたのは水川あさみが演じた「ブギウギ」の花田ツヤ
9歳で子役デビューしてから18歳で朝ドラのヒロイン役を演じた当時を回顧
スポニチアネックス
朝ドラ女優の永野芽郁が「最近お気に入り」だと聞いたと秋篠宮家関係者
亡き父がつけてくれた本名に変え、父のお墓に報告もしたという
E-TALENTBANK
25日の番組で、撮影裏の永野について「全く裏表ない」と明かした
NHK朝ドラ「半分、青い。」の脚本の執筆当時を「本当に苦しかった」と回想
デイリースポーツ
9月下旬、3人は一緒に東京・西麻布の焼肉店にお忍びで訪れたという
脚本を手掛けた北川悦吏子氏は、炎上する覚悟はできていたと言及
Instagramにクランクアップのときと思われる写真を投稿し、思いを綴った