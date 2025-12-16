テックファム続伸、アミューズと共同で自動追従ドローン撮影サービスの実証実験を開始◇ テックファム続伸、アミューズと共同で自動追従ドローン撮影サービスの実証実験を開始◇

テックファームホールディングス<3625.T>が続伸している。午前１０時ごろ、アミューズ<4301.T>と共同で、自動追従ドローン撮影サービスの実証実験を開始したと発表しており、新たな映像体験サービス創出への取り組みを評価する買いが入っている。



同実証は、中国ＤＪＩ製の最新ドローンポート「Ｄｏｃｋ３」を活用して行われた。アミューズは、２１年に本社を山梨県の西湖に移転し、富士山麓の雄大な自然を舞台に「新しいミズアソビ文化」を提案する足漕ぎカヤック「ＨＯＢＩＥ（ホビー）」事業を展開しているが、今回はこの西湖を実証の舞台に、「Ｄｏｃｋ３」とＡＩ編集技術を掛け合わせた次世代の体験型コンテンツ創出に挑戦する。利用者の体験をリアルタイムに追従するドローン撮影により、迫力ある映像を自動生成することで、単なる記録映像ではなく、感情や臨場感を残す「体験価値の可視化」を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



