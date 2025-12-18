この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

かつてフジテレビ系『ザ・ノンフィクション』に出演し、一躍時の人となった大浦きらら氏が、YouTubeチャンネル「となりの人生 〜密着TV〜」の動画に出演。婚約破棄に至った経緯や、現在の収入事情、自身のセクシャリティについて赤裸々に語った。



『ザ・ノンフィクション』の放送から約8年。現在の生活についてきらら氏は、収入は当時より「今の方が減ってます」と告白。病気の影響もあり、かつてのように週5〜6日で働くことは難しく、現在は週4日ペースで仕事をしているという。



そんなきらら氏を最近襲ったのが、婚約者からの突然の婚約破棄だった。相手の女性はもともときらら氏のファンで、テレビで見て以来知っていたという。女性からの熱烈なアプローチを受け、交際からわずか数ヶ月で婚約に至った。しかし、ある日を境に相手の態度が急変。きらら氏が元婚約者の信仰する宗教施設に同行した直後から、連絡が途絶えがちになったという。最終的には電話で「会って話すことも嫌だ」と一方的に関係を絶たれたことを明かし、きらら氏は「めちゃくちゃ頭にきてるんで、もう二度と関わりたくない」と怒りをあらわにした。



また、動画では自身のセクシャリティについても言及。「男らしい」「女らしい」といった性役割を「全部排除したい」という思いから自らを「ジェンダークラッシャー」と称し、「好きになる対象は全人類」と語る。思春期の頃には「男性をオカズにしてたこともある」と臆さず明かし、恋愛感情とは別に性的興奮を覚える対象は男女を問わないという独特の価値観を示した。



度重なる試練に「なんで乗り越えようがないような試練ばっかり降ってくるんだ」と嘆きつつも、その半生を力強く語るきらら氏。その姿は、固定観念に縛られず、自分らしく生きることの意味を問いかけているようだ。

