この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの「まさみちゃんねる」が、「【やよい軒】朝に是非やってほしい！しらすおろし朝食を最大限に引き出す食べ方発見！」と題した動画を公開。やよい軒で提供されている430円（税込）の「しらすおろし朝食」を、ご飯おかわり自由のシステムを駆使して最大限に楽しむ2種類のアレンジ術を提案している。



動画でまさみ氏が注文したのは、しらすおろし、生たまご、冷奴、みそ汁、味付けのり、ごはんがセットになった「しらすおろし朝食」。同氏は、このシンプルな定食に一手間加えることで、全く異なる二つの味わいを生み出せると語る。



まず1杯目に提案するのが「しらすおろしTKG（たまごかけごはん）」だ。ご飯の中央に生卵を落とし、その周りを囲むようにしらすおろしを配置。さらに海苔と七味を振りかけ、醤油を回しかければ完成する。実食したまさみ氏は、「トロリとした黄身がごはんを包み込み」「大根おろしのみずみずしい甘みとほのかな苦味がTKGの甘さに爽やかなキレをプラス」とその味わいを絶賛。「いくらでも食べられる美味しさ」と評価した。



2杯目は、無料のだしと漬物を活用した「しらすおろし冷奴茶づけ」に挑戦。おかわりしたご飯の上に残りのしらすおろし、中央に冷奴を乗せ、無料の刻みごま白菜漬けとわさびをトッピング。そこに熱々のだしをたっぷりとかけていただく。まさみ氏は、かつおだしの深い風味としらすの海の香り、白菜漬けの食感と酸味、わさびの刺激が一体となった味わいに「最高」と一言。「サラサラとかきこめば五臓六腑に染み渡る」と、そのやさしい味わいを堪能した。



まさみ氏は、「しらすおろし朝食」は、そのまま食べてもさっぱりとしてバランスが良いが、ご飯のおかわり自由や無料のだし、漬物といったサービスを活かしてアレンジすることで、その魅力を何倍にも引き出せると結論付けた。430円という手頃な価格で、一杯で二度も三度も美味しい体験ができる点は、多忙な朝に活力をチャージしたい人にとって大きな魅力と言えるだろう。