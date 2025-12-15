この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【2025年版】個人事業主が絶対知るべき補助金・助成金・経費の正しい使い方【やりすぎ税理士の資産革命チャンネル】」と題した動画を公開。多数の資格を持つ税理士の西内孝文氏がゲストとして登場し、個人事業主が活用すべき補助金や、誤解しがちな経費の知識について解説した。



西内氏は、税理士や社会保険労務士、中小企業診断士など複数の国家資格を保有し、その知識を駆使して補助金申請のサポートを得意としている。動画内で西内氏が特に推奨するのが、会計ソフトなどの導入費用を支援する「IT導入補助金」である。この補助金は、ソフトウェア代金の2年分や導入サポートの費用に対して最大8割の補助が受けられるため、経理業務の効率化を目指す事業者にとって大きなメリットがあるという。



さらに、売上アップのための投資を支援する「小規模事業者持続化補助金」についても言及。チラシ作成やウェブ広告といった販促活動にかかる経費の3分の2が補助されるこの制度は、少額のため1年と少しを空けると利用できる可能性があると西内氏は説明する。事業計画書の作成が必要となるが、採択率を高めるノウハウも存在するという。



また、経費計上の基本として、領収書の扱いに警鐘を鳴らした。「領収書は怪しい」と語る西内氏は、品名や単価が明記されていない手書きの領収書よりも、購入内容が詳細に記録されているレシートの方が税務署に対する信頼性が高いと指摘。経費の正当性を証明するためには、詳細な記録が何よりも重要であると強調した。動画では他にも、自宅の家賃や車の費用を経費にする「家事按分」の考え方など、事業者が知っておくべきお金の知識が網羅的に解説されている。



