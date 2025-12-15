昨今、生成AIの普及に伴い、イラストレーターは淘汰される職業の一つとして上げられがちである。確かに、漫画・アニメ風のイラストは、クオリティにこだわらないのであれば、誰でも生成AIを使ってすぐに出力できるようになった。今や中学生や高校生が生成AIでイラストを出力している時代である。

【写真】経費削減で増加？ 街中に氾濫し始めた生成A Iによるイラスト

その影響を危惧するイラストレーターが少なくない。かわいい女の子を“デジタル”で描くことを得意としているイラストレーターは、「コミックマーケット（コミケ）でも同人誌が売れなくなった」「10年前と比べると仕事の依頼が明らかに減った」と嘆く。

実は、そんな時代においても、イラストレーターは「稼げる人は稼げている」のだ。しかも、SNSのフォロワーがほとんどいなかったり、むしろSNSを一切やっていなかったりと、世間一般の知名度がほとんどないイラストレーターが堅実に稼いでいるのだという。生き残りに懸けるイラストレーターの実態を取材した。【文・取材＝宮原多可志】

美少女ほど生成AIで代替できてしまう

YouTubeを見ると、いわゆる漫画、アニメ、ゲーム風の“イラストの描き方”をレクチャーする動画が盛んにUPされている。そうした動画を好む若い世代には、イラストレーターとは“漫画・アニメ風の絵を描く人”というイメージが刷り込まれているようである。ただ、そういった絵を描くイラストレーターほど、生成AIの影響を受け、売り上げを落としているという。

AI の発達でなくなると噂されていたが…

2000年代にライトノベルの挿絵を手掛けていたあるイラストレーターは、「当時はイラストの依頼のほか、コミケで同人誌を頒布して利益を上げることができました。ところが、コミケも来場者数が減少したうえ、私が手掛けるようなイラストは生成AIで出力できるようになったため、完全にバブルは終わったと思う」と話す。

では、イラストレーター自体の需要はなくなったのかというと、実はそんなことはない。専門性が高く、ニッチなジャンルばかりを描き、“SNSでいいねが付かない”イラストレーターの中に、高額の収入を得ている人がいるという。むしろ、SNS上でスター扱いされていないイラストレーターの方が、手堅く稼いでいるようなのである。

寺院が要求する使用料が高すぎる

例えば、ひそかに需要があるのが、“歴史系”が得意なイラストレーターだ。特に、神社などの建造物や仏像などを描けるイラストレーターに、堅実な仕事があるのだという。生成AIでも“それっぽい絵は出せる”ものの、マニアのニーズを満たすレベルのデフォルメは、人の手でなければ難しいためだ。

さらに、出版界特有の事情が、そうしたイラストレーターの仕事に繋がっている面もある。歴史系の書籍を担当する編集プロダクションのベテラン編集者が、こう話す。

「書籍に寺院や神社の写真を掲載する場合、その使用料がとんでもなく高いのです。ある京都の寺院は平気で1枚10万円など、法外な値段を請求してくる。仏像などの写真も同様で、ありえないほど使用料が高いんですよ。だったら、イラストで代替すればいいということで、イラストレーターに発注するケースがあります」

出版社の場合、写真を使用する際に管理者や所有者に一報入れることが多い。SNSではかなりの割合で写真を無断使用しているが、書籍の場合そうはいかないのである。すると、法外な使用料を要求されてしまうのだ。

イラストの方が新鮮な誌面を作れる

さらに、丁寧にお願いしたとしても、フリー素材や個人で使用した写真の一切が使用禁止で、「私どもが用意した写真以外は使ってはいけない」と強硬な姿勢をとる寺院も少なくない。前出の編集者がこう続ける。

「潤沢な製作費があった時代は、言われるがまま寺院に使用料を払っても問題ありませんでしたが、今は製作費が少ないうえ、先方から提供される写真はネットで誰もが見たことがあるようなアングルばかりで、真新しさがありません。高額な使用料を払ってまで使う必要があるのかと、疑問を感じる例が少なくありませんでした。

そうした事情を逆手にとり、写真をすべてイラストに変更したところ、読者から好評を得ました。もちろん、イラストレーターには相応のギャラを支払っています。依頼している点数が多いため、総額ではなかなかのものですから、感謝されていますよ」

イラストレーターに寺院より高い謝礼を払う理由

編集者が言うには、寺院に支払う総額の使用料よりも、イラストレーターに支払っている謝礼のほうが高いかもしれないという。それでも、イラストレーターに発注するほうがコストカットになるそうだ。最大の理由は、編集者の手間が省けることにある。

「画像を借りるために50〜100か所近い施設とやりとりすることもあり、そのたびに写真の使用申請、校正の送付など、やることが多すぎるのです。メールでやりとりできるならまだ楽なのですが、神社や寺院、地方自治体はアナログ文化が根強く残っていて、未だに申請書をFAXや郵便で送るように指示する例が多い。

わざわざ紙に印刷して申請書を作り、社判を押してくれなどと指示されることもある。その申請書も厄介で、すべての施設によって異なる書式で一枚一枚書かなければいけない。イラストレーターにすべて絵を描いてもらえば、そういった使用許可も要らず、１人とやり取りするだけで済む。編集者にとって抜群にタイパが良く、ありがたいのです」

紙を使ったやりとりを何度も行うのは大変な手間である。それをなくせば、確保できた時間を原稿のクオリティ向上に充てることができるのだ。

専門性を高めたり、アナログに特化したりして稼ぐ

先の編集者は、「イラストレーターと聞くと、個性的な絵柄で作家性を重視するタイプが多いですが、むしろ、そうでないタイプの方が今は需要があるのでは」と話す。確かに、スキマの需要を見つけて稼いでいってこそ、プロというもの。作家性を発揮せずに仕事を得る秘訣を、実際に稼いでいるイラストレーターに聞いてみた。

「イラストレーターとして、仕事が速い、締め切りを破らない、政治的な発言をしないことは鉄則だと思います。私は、クライアントに悪い印象を与えないために、SNSを一切やらないようにしています。SNSでは特に政治的な発言は御法度。よほど指名で仕事が来るような著名人以外は、“面倒な人”と思われるのでやめた方がいいでしょう」

なお、かわいい女の子のイラストも決して需要がゼロになったわけではない。イベントで直接ファンに向けてイラストを販売したり、制作の依頼を受けているイラストレーターは、大きな利益を上げている人も少なくない。実際にそれをやっているイラストレーターが、こう話す。

「同人誌のように在庫を抱えるリスクがなく、依頼を受けた絵を描いていればいいので正直言ってかなり楽ですし、直接収入があるので助かります。デジタルしか絵が描けないイラストレーターはしんどいと思いますが、アナログのイラストの需要は上がっているので可能性がある。なかでも外国人は1枚20万、30万円で買ってくれる人もいる。お得意様です」

生成AIの出現によって新たに生まれる需要もあるというもの。プロの場合、時代の変化に柔軟に対応していく姿勢が求められるのである。筆者の知り合いには大学関係者の発注を受けて稼いでいるイラストレーターもいるが、スキマの需要を見つけ、それに合わせた専門性を高めることが、生成AI時代に生き残るカギであることは間違いないだろう。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部