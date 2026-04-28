日本テレビで28日、『X秒後の新世界』（毎週火曜後10：00）が放送。眠れない夜に数える羊は効果が薄いことを伝えた。【動画】『ナイトスクープ』“腸”と“うんこ”と“ケツの穴”を感じよ！「瞬間うんこ法」で便秘のお悩み一発解決!?番組では、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす趣旨でさまざまな知識を紹介。眠れない夜に「羊が1匹、羊が2匹…」と数える“羊”を取