ＡＢＥＪＡ<5574.T>が急速人気化、１６４円高と値を飛ばし一気に２７００円台を回復した。独自開発のＡＩプラットフォームを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入支援を主力展開し、ＬＬＭ（大規模言語モデル）実装ビジネスを成長ドライバーに位置付ける。更にＡＩとロボティクス融合を次の成長エリアとして重視し、フィジカルＡＩ関連の出遅れとして光が当たっている。９月には新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の採択を受け、ＡＩロボット協会（ＡＩＲｏＡ）が進めるロボティクス分野の生成ＡＩ基盤モデルの開発に関するデータプラットフォーム研究開発への参画を発表した。



業績は２５年８月期の営業５３％増益に続き、２６年８月期は前期比１２％増の５億円予想と２ケタ成長が続く見込み。加えて需給面では貸株市場を経由した法人筋の空売りが高水準に積み上がっていることで、目先買い戻しに火がついた形だ。



出所：MINKABU PRESS