RX680 ブラック

　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition

RZ38-05310400-R3UA（Razer）

5位　GXT720 グレー

GXT720-GREY（GXTRACE）

6位　Pro-X V2 オレンジ

AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）

7位　Pro-X V2 ブルー

AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

8位　Wolf ホワイト

AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

9位　RX680 グレー

RX680-GREY（GXTRACE）

9位　OVERTURE ブラック

AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。