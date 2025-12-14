「寒冷地仕様車」はどこが違う!?

寒さが厳しくなってくるこれからの季節、特に寒冷地ではクルマを使う環境もより過酷になります。



カタログを見ると、車種によっては「寒冷地仕様車」が設定されていますが、具体的には標準仕様車と何が違うのでしょうか。

関東以西の太平洋側などは冬でも比較的温暖な地域もありますが、北海道や東北、北陸などは激しい降雪を伴う時期となります。

こうした寒冷地では冬タイヤ（スタッドレスタイヤ）が必須となるほか、クルマの機能を維持するために寒さ対策を施す必要があります。

そのため車種によっては標準仕様車のほかに、寒冷地仕様車も選べる場合があります。

その名の通り、寒冷地での使用に対応できるようになっている仕様を指しますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

今回はトヨタの人気ハイブリッドカー「プリウス」で確認してみました。

降雪に対しての強化仕様は、エンジン回りのみならず多岐にわたります。

窓まわりでは、凍結による貼り付きを防止する「撥水フロントサイドガラス」や、フロントガラスに熱線を配し、雪だまりや凍結によりワイパーが動かなくなることを防止する「ウインドシールドデアイサー」が備わります。

また、積雪時のワイパーの作動をより確実にする強力モーターを採用した「寒冷地用モーター仕様ウインドシールドワイパー」や、雪などによりワイパーに無理な負荷がかかった際、部品が変形や破損をしないようにスプリングで吸収しワイパーを保護する「寒冷地用フロントワイパークランク」も装着されます。

乗員への寒さ対策も施されています。

標準のヒーターをサポートする「フロントPTCヒーター」は、電気式の補助ヒーターです。エンジン始動直後からエンジンが暖まるまでの間のエンジンの冷却水温が低い時に活躍します。

また「リアヒーターダクト」は、リアシート足下に温風を届けるパイプを設け、後席の暖房効果を高めるものです。

寒冷地での安全性を高める装備もあります。

「リアフォグランプ」は、霧・雪・雨などで視界が悪い時、クルマの存在を後続車に知らせるための赤色灯の役目を果たします。

また「ヒーター付ドアミラー」はドアミラーの鏡面を暖め霜・露・雨滴を取り除き視界を確保するもの。

最新の先進運転支援機能に欠かせないミリ波レーダー専用カバーに付着した雪などを取り除く「ミリ波ヒーター」も装備されています。

「プリウス」の寒冷地仕様が4WDにオプション設定されない理由とは

続いてエンジン回りも見てみましょう。

エンジン冷却水は、通常濃度である「30％」のままではマイナス15度ぐらいで凍結し、ラジエターや配管を破損する恐れがあります。

そのため、寒冷地仕様車のエンジン冷却水には、およそマイナス35度まで凍結を防止する「50％濃度冷却水（LLC）」に変更されています。

積雪地以外でも「寒冷地仕様」は役に立つ!?［画像はイメージです］

なおプリウスの場合、寒冷地仕様車がオプション設定されているのは2WD車でのみで、雪国で重宝する4WD車にはなぜか設定がありません。

実は4WD車には、寒冷地仕様が最初から「標準装備」となっているのです。こうしたケースは、他社も含め多く見られます。

雪国以外のユーザーが4WDを選ぶことが少ないことから、仕様を分けずに1本化しているものと思われます。

ちなみに装備がプラスされているので、寒冷地仕様車は価格もプラス料金がかかります。

プリウスの場合、寒冷地仕様車を選択するとプラス2万900円から3万800円（価格は消費税込み）となります。

なお価格差があるのは、グレードによっては一部装備が標準装備されているためです。

クロスカントリー型四輪駆動車の人気モデル「ランドクルーザー250」についても見てみましょう。

こちらは全車が寒冷地仕様が標準装備となっています。

また、より過酷な悪路走行を想定したモデルだけに、プリウスの寒冷地仕様車には設定がない装備が用意されています。

例えば「ウォッシャー液レベルウォーニング」は、ウォッシャー液が残りわずかになった際に、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージを表示するものです。

「ビスカスヒーター」は、電気式の補助ヒーターにプラスして冷却水を早く暖めます。

このほか、冬場のエンジン始動性や、電装品利用などを考慮した「大容量バッテリー」、発電流用の高い発電性能を持った「高性能オルターネーター」、冬場のエンジン始動性能を高めた「高容量スターター”などが装備されます。

冬季の悪路走行でも安心して走破できる装備といえます。

※ ※ ※

ホンダ、マツダ、スバルの各モデルに関しては、全車が寒冷地対応（OEM車等除く）となっています。

寒冷地に居住しているドライバーにとって寒冷地仕様車は、冬季に安全で快適にクルマを利用するためにマストなものです。

ただ、温暖な地域の居住者でも、悪天候時の安全性が高まる機能も付与されています。

特にウインタースポーツを積極的に楽しむドライバーは、寒冷地仕様車を選んでおくのが良いでしょう。