F1レッドブルのマックス・フェルスタッペンは12月9日、Instagramを更新。チームメートである角田裕毅（25）との2ショット写真を公開した。

「裕毅、早く帰ってこい！」来季リザーブ降格の角田裕毅、F1ドライバー“豪華食事会”での笑顔にファン感涙

写真には、フェルスタッペンと角田が寄り添いながらカメラに向かって笑顔を見せている。角田はフェルスタッペンのオランダ国旗カラーのヘルメットを、フェルスタッペンは紅葉が描かれた角田のヘルメットを手にしており、互いのヘルメットを交換した様子がうかがえる。ヘルメットにはそれぞれサインも入っていた。

さらにフェルスタッペンは「Arigato Yuki-san」と日本語でコメントし、来季リザーブドライバーへの降格が決まった角田に感謝の気持ちを伝えた。

【画像】ヘルメット交換をした角田裕毅とフェルスタッペン（画像はマックス・フェルスタッペンInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「寂しくなります」「COME BACK STRONGER YUKI」「love you yuki san」「絶対戻ってきてね！」「ありがとう、 Yuki」「Bye yuki」「2027年に待ってるよ」「応援してるよ」「泣ける、、、」「お二人ともに最高です」「マックスの助っ人は裕毅が1番できるはず」「いつの日か、また」「Good bye Yuki」などコメントが寄せられた。