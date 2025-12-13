»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÏºîÊÂ¤Ö ½ñÆ»¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¥³¥ó¥¯ー¥ëÉ½¾´¼°¡¦ÂçÊ¬
¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½ñÆ»¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¼°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
JA¤ÈJA¶¦ºÑÏ¢ÂçÊ¬¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é½ñÆ»¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü3000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ33¿Í¤Ë¾Þ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¤¦¤ÁÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö¾Þ¤Ï¡¢ÃæÄÅ»ÔÎ©¾®Æï¾®³Ø¹»1Ç¯¤Î°ÂÉô»í¿¥¤µ¤ó¡¢ÂçÊ¬»ÔÎ©²¼·´¾®³Ø¹»6Ç¯¤ÎÀé¸¶ºÌÍÕ¤µ¤ó¡¢ÂçÊ¬Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°Ãæ³Ø¹»3Ç¯¤Îº´Æ£çýÊâ¤µ¤ó¡¢ÊÌÉÜÂç³ØÌÀËÃæ³Ø¹»3Ç¯¤Î¿¹°ÉÆà¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÏÂçÊ¬»Ô¤ÎJ:COM¥Û¥ë¥È¥Ûー¥ëÂçÊ¬¤Çº£·î19Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£