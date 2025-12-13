¡ÖÃÏ¿Ì¤è¤ê¤â¾µÇ§Íßµá¡×¤ÈSNSÊ°³´¡ªÎ©·ûµÄ°÷¡¢ÀÄ¿¹ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Åê¹Æ¡É
¡¡12·î8Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤·¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢ºÇÂç10»ÔÄ®Â¼¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢2910¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¡¢65ºÐ¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë»öÂÖ¤â¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·úÊª¤äÆ»¤Ø¤ÎÈï³²¤âÊ£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÙË×¤·¤¿Æ»Ï©¤Î·ê¤Ë¼Ö¤¬³êÍî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉé½ý¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡12·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Ê¿¾ï»þ¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯12·î¤Î±¿ÍÑ³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å1½µ´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤äÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ä¼ê¸©µ×»ü»Ô¤Ç¤Ï70¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Ç¤Ï50¥»¥ó¥Á¡¢ÀÄ¿¹¸©Ï»¥±½êÂ¼¤äÈ¬¸Í»Ô¤Ç¤Ï40¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄÅÇÈ¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ê¤É¤Ë°ì»þÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤È¤âÆÝµ¤¤Ê¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Âè4¶èÁí»ÙÉôÄ¹¤ÎÁá°ðÅÄ¤æ¤»á¤¬¡¢Æ±ÅÞ¤Î°¤ÉôÃÎ»ÒµÄ°÷¤Î¡È¹ñ²ñµÄ°÷25¼þÇ¯¡¢½ÐÈÇµÇ°¤Î½¸¤¤¡É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Î©·û¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤é¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¹ï¤Ï12·î8Æü¤Î¸á¸å11»þ54Ê¬¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é¤ï¤º¤«40Ê¬¤Û¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î´íµ¡´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¶õµ¤ÆÉ¤â¤¦¤«¡×¡ÖÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤ëÀº¬¤¬Éå¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹ñÌ±¤¬ÃÏ¿Ì¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃÏ¿Ì¤è¤ê¤â¾µÇ§Íßµá¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áá°ðÅÄ»á¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ç°¤Éô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ê°é¤à¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¼±¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬»²½¸¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÏÂº¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤Ù¤Âç»ö¤Ê¡È¤¤¤Î¤Á¡É¤Ï¡½¡½¡£