AKB48の小栗有以、下尾みう、永野芹佳、佐藤綺星、伊藤百花が、12月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」1月号に登場した。

AKB48の小栗有以、下尾みう、永野芹佳、佐藤綺星、伊藤百花「BOMB」1月号

AKB48の20周年とアルバム『AKB48〜studio recordings コレクション〜AKB48 18th Stage 「ここからだ」』発売を記念して、「ここからだ」公演オープニングメンバーでもある小栗有以、下尾みう、永野芹佳、佐藤綺星、伊藤百花の5人が登場。クリスマスということでサンタ帽をかぶった5人が、20周年をテーマに語り尽くすスペシャルな座談会。

通常版の表紙は乃木坂46の矢田萌華

ボム1月号の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田萌華。ボム初登場となるグラビアのテーマは、季節感たっぷりにクリスマス。まずは冬っぽい真っ白なニットワンピースで、人生初のクリスマスツリーの飾り付けからスタート。制服に着替えては近くの神社で待ち合わせ、マフラー姿もお似合いです。続いては紫のノースリーブニットでクリスマスのお食事、大きなケーキも独り占め。最後は花柄ノースリーブのルームウェアでごろごろ。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画も。

通常版の裏表紙は乃木坂46の小川彩

乃木坂46の5期生、小川彩のボム初ソログラビア。青空の広がる河川敷で、無邪気に振る舞うワンピース姿。純白のシャツと短パンで、コタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿。手を伸ばせば届きそうな距離感の近いグラビアとなっている。

限定版の表紙はAKB48・正鋳真優

20周年を迎えたAKB48から、17期生の正鋳真優が限定版表紙に水着グラビアで登場。黄色いビキニでエレキギターを手にしたりと楽しげな雰囲気。一転して青いチューブトップ水着では大人な表情も。もちろん髪はポニーテールにシュシュ、久しぶりにリップグロスも。

限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみ

32ndシングル『青春のデッドライン』を発売したNMB48から、今作が初選抜の龍本弥生と、今回のグラビアが初水着披露となる三鴨くるみが、ペア水着グラビアで登場。初めて尽くしのおめでたい2人、フレッシュでグラビア映えするボディは誰もがハッピーになること確実。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人を、どの雑誌よりも早く独占撮り下ろし。1期生から続く恒例となった大阪城前での全員集合撮影。激レアな人生初のチェキプレゼントも。

【通常版】

表紙：矢田萌華（乃木坂46）

裏表紙：小川彩（乃木坂46）

■別冊付録

両面ピンナップポスター

矢田萌華（乃木坂46）

【限定版】

表紙：正鋳真優（AKB48）

裏表紙：龍本弥生＆三鴨くるみ（NMB48）

■別冊付録

両面ピンナップポスター

正鋳真優（AKB48）

小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）

＜その他のラインナップ＞

●HKT48卒業から3年半、念願のファースト写真集『ちょうどいい。』発売が目前に迫った松本日向のボム独占プレビューグラビア。撮影地のベトナムらしいアオザイ姿はもちろん、セクシーなランジェリー姿や泡風呂の入浴シーンまで惜しみなく披露。本人いわく「グラビア人生最大露出」に偽りなし。

●たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界一番の注目株となった福井梨莉華。今回は黒ビキニでしっとり艶っぽさをアピール。

●澄田綾乃が衝撃の写真集『幻愛』、それに続くデジタル限定写真集『純愛』以来となるボム登場。クリスマスをテーマに撮影した今回も、想像を超える衝撃のグラビアに。新商品の情報も。

●10代最後の水着グラビアを披露した蓬莱舞。少女と大人の狭間を揺れ動く、今しか見られないやわらかなグラビアは必見。QRコードから見られるグラビア動画も。

●最新シングル『てか HAPPYのHAPPY！／私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）』を発売したモーニング娘。’25。二十歳の成人トリオの岡村ほまれ、山粼愛生、櫻井梨央が登場。10代を振り返りながら成人式にまつわる秘話も披露している。

●7thシングル『あれはフェアリー』を発売する僕が見たかった青空から、雲組オリジナルメンバーで現在は青空組で活動する岩本理瑚、須永心海、長谷川稀未が登場。3人の意外な関係や、冬に関する話をたっぷりと。

●そのほか、本間日陽、畠中夢叶などインタビューも充実。

●よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

＜掲載タレント＞

矢田萌華（乃木坂46）

小川彩（乃木坂46）

正鋳真優（AKB48）

小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）

松本日向

龍本弥生＆三鴨くるみ（NMB48）

NMB48 11期生

福井梨莉華

澄田綾乃

蓬莱舞

モーニング娘。’25

僕が見たかった青空

本間日陽

畠中夢叶

ボム1月号

特別定価：本体1,345円＋税（税込1,480円）

発売日：2025年12月9日（火）

判型：A4ワイド判

