【7位〜12位】12月13日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】天秤座 総合運：★★★☆☆

ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ちついて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。



恋愛運

思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。



金運

特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。



ラッキーアイテム：ステッカー



【8位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

ひとつの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とてもやさしくなれる運気でもあります。「なにも変わらなくていいよ」と思ってみると◎。



金運

海外旅行やお金のかかる習い事など、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。



ラッキーアイテム：ルームフレグランス



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

「納得できない」という気持ちが大きくなりそうな日です。心のなかに感情を溜め込まず、親友に不満を聞いてもらうといいでしょう。心がスッキリするだけでなく、自分では気づいていなかったことを教えてもらえそうです。



恋愛運

自分で思う以上に、恋の相手に対して感情的になりそうな運気。不満は本人にぶつけず、やや厳しい友だちに話してみて。ハッと目が覚める言葉をかけてもらえそう。また出会いは「そのうち、そのうち」と思っているくらいが〇。



金運

使うことよりも貯めることに興味が向く金運です。そして、実際に貯め始めることで、お金との縁をグンと強くできる可能性大！新たな貯蓄計画を立て、小さな1歩でOKですから行動を。人には笑顔を絶やさないのも、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：バスグッズ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。だれからもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄づかいだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気づいたことを褒めてください。また、まわりの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

毎日のように顔をあわせる人や、なんでも言いあえる親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー