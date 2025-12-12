恋愛したことないけど…やす子「付き合うならタトゥー入れてるラッパーと付き合いたい」

タレントのやす子（27歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「付き合うならタトゥー入れてるラッパーと付き合いたいです」と語った。



人気企画「小声の女子会」が行われ、元欅坂46の今泉佑唯が「今までお付き合いした方を否定しているわけではないんですけれど、どうして優しい男性よりも悪い男性に惹かれちゃうんだろう……」と話し、学生時代から惹かれるタイプがだいたい同じタイプで、「良くないムードメーカーを選んでしまう」と語る。



すると、やす子が「真面目に生きてきたからこそ、反動で、そういう人たちに憧れるというのはすごくわかります」と同意し、「マジで恋愛したことないんですけど、真面目に生きすぎて、付き合うならタトゥー入れてるラッパーと付き合いたいです」とコメント。やす子によると、漢 a.k.a. GAMIのような重たいネックレスをつけている危ない人が好みだと語った。