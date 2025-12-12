「どこで買ったん？ってめっちゃ聞かれた」SNS映えした21歳女性のふるさと納税返礼品
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、岐阜県在住21歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、母（52歳）、姉（23歳）、祖母（74歳）
居住地：岐阜県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人200万円、同居家族の年収は不明
現預金：不明
リスク資産：なし
2025年に最も満足した返礼品について、「山形県寒河江市のさくらんぼ」を挙げています。
実際に手元に届いてみると「粒がそろっていて甘いし、写真映えも最高だった」とあり、「SNSにアップしたら友達から『どこで買ったん!?』って、めっちゃ聞かれた」とのこと。ボリュームもたっぷりで「親戚にもおすそわけをした」と言います。
また、「旅行で行ったことがある町や、行ってみたい地方の返礼品を選ぶと、寄付をするたびにちょっとした旅気分になれて楽しい」と投稿者。
一方で、残念ながら期待外れだった返礼品もあると言い、「冷凍ホタテが、写真だと大粒だったのに、届いたのはほぼベビーサイズだった。もっとサイズ表記を分かりやすくしてほしかった」とも語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
