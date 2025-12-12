日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、2026年1月2日に『千と千尋の神隠し』、1月9日に『かぐや姫の物語』が放送されることが決定した。

1月2日にノーカットで放送される『千と千尋の神隠し』は、10歳の少女・千尋が人間が入ってはいけない世界に迷い込んだことをきっかけに、自身の“生きる力”が呼び醒まされていく物語。2001年の夏に公開されると、1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円の大ヒットを記録した。また、国内だけでなく世界的にも高い評価を受け、アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭金熊賞など数多くの賞に輝いた。

2022年には東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈、上白石萌音のW主演で初の舞台化。2024年には、川栄李奈、福地桃子をさらに主演に迎え、全国5大都市で再演、さらに初の海外公演としてロンドンで上演され約30万人を動員した。2025年には上海公演を成功させ、2026年1月からは韓国での上演が決定している。

1月9日には、日本最古の物語『竹取物語』を高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した『かぐや姫の物語』を完全ノーカットで放送。「かぐや姫」というひとりの女性の誕生から少女時代を経て美しい姫に成長していく様子を、色彩豊かな絵巻物や美しい水彩画がそのまま動き出したようなダイナミックで美しい映像で描いていく。海外の多数の映画賞を席巻し、アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされた本作は、「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」でも特別上映された。

（文＝リアルサウンド編集部）