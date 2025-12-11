°ÃÌî½¨ÌÀ»á¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÃÌÇ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÈÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤ÊºÇ¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¡ÖÀµÅöÀ¤ò·ç¤¯¸¢Íø°Ü¾ù¡¢»ñÎÁ¾ùÅÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¡×¤âÊó¹ð
¡¡¥«¥éー¤Ï12·î11Æü¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²áµî¤Ë°ÃÌî»á¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡£2024Ç¯5·î¤Ë²ñ¼ÒÇË»º¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇË»ºÀ°Íý¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬12·î10Æü¤Î´±Êó¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ÃÌî»á¤Ï¡ÖÁÏÀß´ü¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÀÒ¤òÃÖ¤¡¢º£Æü¤Þ¤Ç³ô¼ç¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤ÊºÇ¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆ·ú¡¦À°Íý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿´ØÏ¢³Æ¼Ò¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¤Û¤«¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸¢Íø¤¬ÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³Æ¸¢Íø¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Îµì·Ð±Ä¿ØÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀµÅöÀ¤ò·ç¤¯¸¢Íø°Ü¾ù¡¢»ñÎÁ¾ùÅÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¡×¤òÊó¹ð¡£¥«¥éー¤¬ºÇÂçºÄ¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÄ´ºº¶¨ÎÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÖºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹Â¦¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤µ¡¢ºîÉÊ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ë·ç¤±¤ëµì·Ð±Ä¿ØÆâ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢°ÃÌî»á¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈÇ¸¢´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ïー¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥¹ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿°ÃÌî»á¤ÎÍ§¿Í¡¦¿ÀÂ¼Ì÷¹¨»á¤Ë¡Ö¿ÀÂ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸æ¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
