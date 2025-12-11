１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４９７ドル高 ＦＲＢが利下げと短国購入を決定 １０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４９７ドル高 ＦＲＢが利下げと短国購入を決定

１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４９７．４６ドル高の４万８０５７．７５ドルと３日ぶり反発。４万８０００ドル台を回復し、過去最高値に接近した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた金融政策決定会合で、市場の大方の予想通り政策金利を０．２５％引き下げることを決めた。ＦＯＭＣ参加者の金利見通しでは、従来と同様に来年の利下げ予想回数は１回との方向性が示唆された。更に、量的緩和（ＱＥ）としてではなく、準備金供給維持の観点でＦＲＢは短期国債の買い入れ方針を決めた。パウエル議長は今後もデータに基づいて政策を調整する姿勢を示したが、市場では流動性に支えられた投資環境が続くとの見方が広がり、主力株に買いが入った。



ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、キャタピラー＜CAT＞が買われ、ナイキ＜NKE＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が株価水準を切り上げたほか、ダウ＜DOW＞が急伸。ウォービー・パーカー＜WRBY＞やＧＥベルノバ＜GEV＞、アメリカン・インターナショナル・グループ＜AIG＞が値を飛ばした。一方、ウォルマート＜WMT＞が冴えない展開。ウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞やロブロックス＜RBLX＞が値を下げ、イオンQ＜IONQ＞やゲームストップ＜GME＞、アーチャー・アビエーション＜ACHR＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は７７．６６ポイント高の２万３６５４．１５と続伸した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やアルファベット＜GOOG＞が堅調。マイクロンテクノロジー＜MU＞とマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が値を上げ、ショッピファイ＜SHOP＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が頑強。エンベリック・バイオサイエンシズ＜ENVB＞やアイロボット＜IRBT＞、エコスター＜SATS＞が大幅高となった。半面、マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が軟調推移。ネットフリックス＜NFLX＞が売られ、エアロバイロンメント＜AVAV＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS