TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。TASAKI（タサキ）のジュエリーを纏った美しいオフショットを披露した。

■TWICEモモ、高級感溢れるTASAKI銀座本店に降臨

TASAKIのブランドパートナーを務め、2025年のホリデービジュアルに登場しているモモ。TASAKI銀座本店を訪問した際の舞台裏を8枚の写真と動画で公開した。

モモはグレーのベアトップトップスを着用し、美しいデコルテに上品なTASAKIのネックレスが煌めく。茶髪のボブヘアは空気を纏ったようにセットされ、大人の女性らしい余裕を漂わせた。2枚目ではおへそをちらりと覗かせ、ロングのパールネックレスをオン。5枚目ではジャケットを羽織り、凛々しい表情を浮かべている。

4枚目では優しいピンク色で彩られた店舗をモモが訪れた撮影の裏側がムービーで公開された。モモは時折自分でカメラを手に持ち、カメラに向かってドアップで笑顔を向けている。また途中からはホワイトのホルターネックトップスにチェンジ。モモは引き締まった肩のラインや背中を見せながら、可愛らしいイラストと共にパネルにサインを残した。

SNSでは「美しすぎる」「本当眼福」「タサキとモモ、相性抜群」「パールに負けない美しさ！」「デコルテ綺麗すぎ」「クレオパトラかと思った」「世界で一番美しい」「センター分けの前髪真似したい」など、様々な反響が起こっている。

■TWICEモモ、自身のメンバーカラー・ピンクの空間に包まれる

