SNS運用の工数を大幅削減！SNS運用自動化ツール「いいねAI」

CHANGEから、AIによるSNS運用自動化ツール「いいねAI」の読者限定キャンペーン情報が発表されました。

ミーティング予約時に「この記事を見た」と伝えることで、サービスを1ヶ月無料で利用できるお得な機会です。

CHANGE「いいねAI」

キャンペーン期間：2026年3月31日まで

特典内容：1ヶ月無料利用

条件：ミーティング予約時に「この記事を見た（プレスリリースを見た）」と申告

予約URL：https://iine-ai.com/contact/

※先着順・予告なく終了する場合があります

企業のSNS運用における「分析不足」「多媒体展開の手間」「誤字脱字チェック」「多言語化」といった課題を解決するために開発された本ツール。

各SNSの公式認定を受けており、分析から改善、多言語展開までを一気通貫で自動化し、運用の効率化と成果向上を同時に実現します。

導入による成果

導入企業では、企画立案から投稿、分析までの工数が約93％軽減され、平均作業時間が1/20にまで短縮された事例があります。

また、ECサイトの月間売上が2.4倍（50万円から120万円）に増加したり、フォロワー増加数が平均2.3倍になるなど、具体的な数値として効果が実証されています。

自動分析・改善機能

Instagram、TikTok、YouTube、X(旧Twitter)といった複数SNSのアカウントデータを一元収集し、AIが改善点を分析。

人気企画の特定や最適な投稿時間の提示、ハッシュタグの自動生成を行い、次回投稿への反映までを自動でサポートします。

複数SNSへの自動変換

Instagramのリール動画などを、YouTubeショートやTikTok用に自動変換する機能を搭載。

各プラットフォームに最適化された文章やハッシュタグも生成されるため、一つの投稿素材から効率的に運用チャネルを拡大できます。

動画チェックと多言語対応

動画内の字幕やキャプションに含まれる誤字・脱字、表現ミスをAIが検出し、修正指示を出すチェック機能を実装。

さらに、日本向けに作成した投稿を英語をはじめとするあらゆる言語に変換できるため、グローバル展開もスムーズに行えます。

手間を減らしながら成果を最大化する、企業専用のSNS運用支援ツール。

1ヶ月無料で試せるこの機会に、自社のSNS運用を見直すきっかけとして注目です。

CHANGE「いいねAI」の紹介でした。

