この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

冬の時期、「結露で窓がビショビショ…」「壁がカビ臭い…」と悩む方は多いですよね。

結露は単に不快なだけでなく、建物の木材を傷め、家の寿命を縮める深刻なダメージを与えます。そして、良かれと思ってやっているその対策が、実は逆効果になっているかもしれません！

今回は、建築士でホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、多くの人がやりがちな「NG結露対策3選」と、正しい湿気コントロールの方法を聞きました。



■ 結露を放置すると起こる「2つのダメージ」

田村啓さんによると、建物にとって結露は「水に弱い建物」への大きな脅威です。

1. 建物の寿命を縮める：窓枠や壁の内部で結露が起きると、周辺の木材が水浸しになり、木材の傷みが促進されます。

2. 健康を害する：結露によって発生したカビは、アレルギーなどの原因となり、住む人の健康を害する可能性があります。



■ やってはいけない！家の寿命を縮める「NG結露対策」3選

結露が起きる最大の原因は、室内と室外の温度差と室内の高い湿度です。良かれと思って湿度が上がる行動を取ってしまうのが、NG対策です。

1. NG行動：24時間換気の「給気口」を閉める

「寒い空気が入るのが嫌だ」と、24時間換気システムの給気口（空気の入り口）を閉めてしまう方がいます。しかし、これは結露を誘発する行為です。

・なぜNG？：給気口を閉めると、室内の湿気や、人が呼吸で出す水蒸気が外に排出されず、湿度が高まり結露が起きやすくなります。特に寝室は寝ている間に湿度が急上昇するため危険です。



2. NG行動：「加湿しすぎる」こと

乾燥する冬に加湿器を使うのは大事ですが、加湿のしすぎは結露を誘発します。

・なぜNG？：湿度が上がりすぎると、いくら換気してもその量が追いつかず、常に湿度が高い状態となって、結露やカビが発生しやすい環境を作ってしまいます。

・ポイント：冬の快適な湿度は40%～60%が目安です。



3. NG行動：石油・ガスファンヒーターをメインで使う

昔ながらの石油ファンヒーターやガスファンヒーターを暖房のメインにしている家は注意が必要です。

・なぜNG？：これらの暖房器具は、暖かい空気を出すと同時に、二酸化炭素と大量の「水蒸気」を出します。これにより室内の湿度が急激に上がり、外との寒暖差で結露がバンバン起こる悪循環を生んでしまいます。



■ 正しいカビ・湿気対策は「見える化」と「根本解決」

■ 対策1：湿度を「見える化」してコントロールする

室内環境で人間が一番コントロールしやすいのは湿度です。

・湿度計を置く：安いものでも良いので、必ず温湿度計を置き、湿度を「見える化」しましょう。

・コントロール：湿度を40%～60%に保つことを意識し、加湿しすぎないようにしましょう。



■ 対策2：建物全体を「断熱」で解決する

結露を窓や壁で拭くだけでは、建物全体で悪循環が続きます。最終的には、建物全体で対策を考えなければ解決しません。

・暖房器具：暖房器具は、水蒸気を出さないエアコンを使いましょう。

・根本的解決：窓の断熱改修などを行い、建物全体で断熱性能を上げていくことが、結露をなくすための根本的な解決策です。



■ 対策3：床下・壁内の「隠れた原因」を探る

皆さんが頑張って室内の湿度を整えても、結露が続く場合は、原因が別のところにある可能性があります。

・隠れた原因：床下で水漏れを起こしている、あるいは雨漏りが発生していて、それが原因で室内の湿度が高くなっているケースも少なからずあります。



【まとめ】結露対策は「換気」と「湿度」のコントロールがすべて！

結露は家の寿命を縮め、健康を害する深刻なダメージです。良かれと思って給気口を閉めたり、石油ファンヒーターをメインで使ったりするのは、湿度が上がり、結露を誘発する逆効果な行動なので避けましょう。

結露対策の基本は、湿度を40%～60%に「見える化」してコントロールすること。そして、もし頑張っても結露が止まらない場合は、床下や壁内に水漏れなどの隠れた原因が潜んでいる可能性があります。

株式会社さくら事務所のような専門家にインスペクションを依頼し、建物の健康診断を行って、根本的な原因に対処することが大切です。