多彩なシートアレンジも楽しめる1台

ルートシックスは、2025年11月8日から9日にかけてマリンメッセ福岡（福岡市博多区）で行われたキャンピングカーイベント「福岡キャンピングカーショー2025」にブースを出展し、ホンダの軽バン「N-VAN」をベースにした「SEEK POP（シーク ポップ）」を実車展示しました。

ルートシックスは茨城県水戸市に本社を構えるカーショップ。「人生にプラスアルファの価値観を」をテーマに掲げ、キャンピングカーの販売や修理、それに買い取りなどを行っています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「“大人4人”寝られる」軽バンです！ 画像で見る（30枚以上）

福岡キャンピングカーショー2025に展示していたうちの1台は、シーク ポップという軽キャンピングカーでした。

ホンダの軽商用バン、N-VANの上級グレード「FUN」をベースにしており、ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高2000mm。キャンピングカーながら、軽自動車規格に収まるサイズを維持しています。

外装で目に付くのは、屋根上にあるポップアップルーフでしょう。

展開すると長さ1800mm×幅1050mmのベッドルームに拡張され、大人2名が就寝可能になります。会場の担当者によると、このポップアップルーフは今後、より防水性を高めた仕様になるそうです。

いっぽう、内装は4つのモードに変更可能です。

「乗車モード」を基本にしつつ、前方座席を180度回転させ、テーブルを挟んで後部座席と話せる「ダイネットモード」、車両の外に机を置く「アウトサイドモード」、さらに座席を倒して助手席側には2100mm、運転席側には1800mmのフラットベッドを作れる「ベッドモード」を展開しています。

ベッドモードは大人2人まで就寝できます。そのためポップアップルーフを使用すれば、小さな軽自動車ながら大人4人の就寝が可能となります。

天井には複数の追加ライトを導入。後部側面にはウッドパネルを使用した収納スペースなども設けています。使い勝手はもちろん、見た目もオシャレで居心地の良い装いになっています。

また、2WDモデルのみのオプションとして、12Vクーラーや走行充電器・リチウムイオンバッテリーなどをセットにした「クーラー＆リチウムパッケージ」を展開しています。こちらのクーラーはなかなか性能が良いらしく、反応が良いそうです。

今回展示されていたシーク ポップの価格（消費税込み）は、クーラーパッケージ込みで439万8900円です。

※ ※ ※

会場の担当者に来場者からの感想などを聞くと「軽キャンピングカーは多くありますが、N-VAN FUNをベースにしているところは少ないので、評判が良いですね」と語っていました。