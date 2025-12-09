Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月9日は、6.7インチの大画面ディスプレイと優れたカメラ性能が魅力的なApple（アップル）の「iPhone 15 Plus」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

iPhone 15 Plus 128GB ブラック 108,692円 （13%オフ） Amazonで見る PR PR

コスパでiPhoneを買うなら今、Appleの「iPhone 15 Plus」が過去最安です

Apple（アップル）の「iPhone 15 Plus」が13％オフとお買い得に登場。

2023年に発売した大型ディスプレイ搭載のiPhoneが、ブラックフライデーより安く※過去最安で販売中。

OSアップデートも今後数年対応される可能性が高く、iPhoneが欲しい人は選択肢として全然アリです！

「iPhone 15 Plus」のポイントは、有機EL（OLED）テクノロジーを採用したSuper Retina XDRディスプレイ。

6.7インチの大きな画面サイズと鮮やかでリアルな色表現で、映像や写真の没入感がアップします。

※Keepa参照

ディスプレイは高い耐久性を備えているばかりか、高輝度で直射日光の下など明るい屋外環境でも画面が見やすいですよ。

高性能な処理能力と電力効率を実現した「A16 Bionic」チップを搭載。ゲームや動画編集もサクサクですよ

消費電力を抑える2つの高性能コアと4つの高効率コアを備えた6コアCPU「A16 Bionic」チップを搭載。

ゲームや動画編集といった負荷の高い作業も快適。重い作業が長時間続いてもバッテリーの持ちが良いのもGOOD。ビデオ再生では最大26時間も持続しますよ。

ストレージ容量は128GBと、日常使いには申し分ありません！ 充電部にはUSB-Cコネクタを搭載しています。

本体のエッジ部分は丸みを帯びており、手になじみやすく、前モデルと比べて持ちやすさが向上。

美しい質感のあるマット仕上げを施した背面ガラスは、落ち着いた大人の雰囲気を演出。指紋も目立ちにくいので清潔で美しい状態を保ちやすいですよ。

あらゆるシーンを超高解像度で捉えるデュアルカメラシステムを搭載。夜景もプロ並み写真が撮れますよ

メインカメラには4800万画素の広角カメラと1200万画素の超広角カメラで構成されたデュアルカメラシステムを採用。0.5倍、1倍、2倍と3段階の光学ズームが可能です。

夜間でも美しい写真が撮影できるナイトモードも魅力的。自然な写真を生成するスマートHDRによって白飛びや黒つぶれを防ぎます。

HDRレンダリングは他社のアプリでも利用できるので、SNSで共有した写真をさらにキレイにできますよ。

優れた耐水・防塵性能を示すIP68規格に対応しているから、雨の日やキャンプでも安心して撮影が楽しめます。

なお、上記の表示価格は2025年12月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

