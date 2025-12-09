「他の国の方が強い」元蘭戦士スナイデルが衝撃発言　森保ジャパンと激突する母国代表の“敗北”を断言「もう信じてない」【北中米W杯】

オランダのW杯での苦闘を予測したスナイデル(C)Getty Images

メキシコと南アフリカのカードで幕を開ける、来年6月の北中米ワールドカップ。1994年のアメリカ大会以来となる北米大陸での開催は、史上初となる3か国共催（カナダ、アメリカ、メキシコ）とあって小さくない注目を集めている。

そして、現地時間12月5日には出場各国のグループリーグでの組分けが決定。いよいよ機運が高まる中で、日本と同じF組に入ったオランダの国内では、レジェンドOBたちが現代表に対するシビアな評価を口にしている。

F組は確かに一筋縄ではいかないグループとも言える。アジア予選をぶっちぎりで突破した日本に加えて、チュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアが争う欧州プレーオフBの勝者と激突する。

仮にここを突破したとしても、ラウンド・オブ32で待ち受けるのは、ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチのいずれか。今大会が初出場となる小国家であるハイチは、地力で劣る感が否めないが、それ以外の3か国はタレント揃いの難敵だ。

とはいえ、だ。オランダもヨーロッパの主要リーグでのクラブでレギュラーを張るタレント大国。フィルジル・ファンダイク（リバプール）やフレンキー・デヨング（バルセロナ）、シャビ・シモンズ（トッテナム）など攻守両面で他国に劣らない力はあると言えよう。