【ZARAのネイビー】が“黒”よりいいかも！ 大人が即こなれる「冬トップス」

着まわしが利いてシックな黒もいいけれど、より柔らかな印象で顔色も明るく見せてくれそうなネイビーにも、この冬は注目してみて。今回は、シンプルなデザインなのに洗練された大人コーデを楽しめそうな、ネイビーのセーターとカーディガンを紹介します。上質感があって、こなれた着こなしに仕上がる予感。

上質素材のネイビーで洗練された雰囲気

【ZARA】「ウール & アルパカVネックセーター」\7,990（税込）

ほどよい深さのVネックが顔周りをすっきり見せつつ、ネイビーの柔らかさが大人にちょうどいい上品さをプラス。ウールやアルパカを混紡した素材ならではのあたたかみのある風合いで、大人コーデを格上げしてくれそうです。

刺繍のアクセントで上品見え

【ZARA】「コントラスト刺繍ニットカーディガン」\6,590（税込）

縁取りのコントラスト刺繍が上品で、クラシカルな雰囲気が漂うカーディガン。黒より重く見えにくいネイビーで、大人のカジュアルコーデにも取り入れやすい一枚です。くるみボタンも可愛らしく、アクセサリーに頼らなくても品のあるおしゃれを楽しめそう。日常使いからお出かけまでヘビロテしたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M