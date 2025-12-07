犬がキレてしまう『絶対NG行為』5つ

犬が突然怒る、唸る、噛む――。その多くは、飼い主の何気ない行動が“恐怖”や“不安”として伝わってしまうことが原因です。

ここでは、犬の信頼を損ねやすい絶対NG行為5つを紹介します。

1.強く叱ったり、大声で怒鳴る

怒鳴り声や脅すようなジェスチャーは、犬にとって「攻撃されている」ように感じる行為です。その場ではおとなしくなっても、恐怖や不信感が残り、後々の噛みつきや威嚇の原因になります。

2.身体を強引に押さえつける・無理やり触る

嫌がる犬を抱き上げたり、押さえつけたりするのは危険です。特に、痛みや違和感のある部位を触られると防衛反応で噛むこともあります。

ブラッシングやケアは、犬が落ち着いているときに「少しずつ慣らす」ように行いましょう。

3.不意に驚かせる行動をする

急に後ろから触る、大きな音を立てる、目の前で手を振るなどは、犬を驚かせる原因です。驚きは一瞬で“恐怖”に変わり、威嚇や攻撃的な反応につながることがあります。

犬に近づくときは、声をかけてから、ゆっくり動くことを心がけましょう。

4.縄張りや安心できる場所を突然奪う

犬にとってお気に入りのベッドや居場所は、安全と安心の象徴です。そこを急に片づけたり移動させると、強いストレスや不安を感じてしまいます。

掃除や模様替えの際は、犬が落ち着ける代わりの場所を先に用意してあげましょう。

5.他の動物や初対面の人に無理に近づける

犬にはそれぞれ「安心できる距離」があります。無理に他の犬や人へ近づけると、恐怖や緊張から唸ったり噛んだりすることも。

慣れるまで時間をかけて、少しずつ距離を縮めることが信頼関係を深めるポイントです。

犬が怒ったときの正しい対処法

犬が怒ったり、唸ったり、噛みつこうとする場面では、とにかく「冷静に距離をとる」ことが最優先です。ここでは、犬をさらに興奮させず、安全に落ち着かせるためのポイントを紹介します。

まずは距離をとって落ち着かせる

犬が怒っているときに近づいたり触ったりすると、攻撃行動を誘発することがあります。無理に止めようとせず、数歩下がって安全な距離を保ち、犬の様子を静かに見守りましょう。

目を合わせない・声を荒げない

犬にとって、真正面から目をじっと見ることは挑発、威嚇と言える行為です。落ち着かせたいときほど目をそらし、低く穏やかな声で短く声をかけましょう。

落ち着いたあとに原因を探る

興奮が収まったら、なぜ怒ったのかを振り返ることが大切です。体に痛みがあったのか、環境が変わったのか、飼い主の行動が怖かったのか――原因を見つけて改善することで、次に同じことを繰り返さずに済みます。

まとめ

犬がキレてしまうのは、飼い主を困らせたいからではなく、「怖い」「やめてほしい」と伝えているサインです。強く叱ったり無理に触ったりするほど、犬の不安や恐怖は大きくなります。

大切なのは、怒りの行動そのものを叱ることではなく、「なぜそうなったのか」を理解すること。犬の立場に立って考えれば、トラブルの多くは防ぐことができます。

普段から穏やかに接し、安心できる環境を整えることが、犬との信頼関係を深めるいちばんの近道です。

(獣医師監修：葛野宗)