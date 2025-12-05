　いつも<7694.T>が反発している。４日の取引終了後、ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ　ＳＥＡ（Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａ）公式パートナー認定を取得したと発表しており、好材料視されている。

　シンガポール及びマレーシアでの「ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ　Ｐａｒｔｎｅｒ」「ＴｉｋＴｏｋ　Ａｆｆｉｌｉａｔｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ」のパートナー認定を取得した。これにより、東南アジア地域で「ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ」を活用した売り上げ向上を目指す日本ブランドに対し、包括的かつ高度な支援を提供する体制を確立。日本ブランドの東南アジア進出を支援する。

出所：MINKABU PRESS