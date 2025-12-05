いつもが反発、ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ ＳＥＡ（Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ Ａｓｉａ）公式パートナー認定取得 いつもが反発、ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ ＳＥＡ（Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ Ａｓｉａ）公式パートナー認定取得

いつも<7694.T>が反発している。４日の取引終了後、ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ ＳＥＡ（Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ Ａｓｉａ）公式パートナー認定を取得したと発表しており、好材料視されている。



シンガポール及びマレーシアでの「ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ Ｐａｒｔｎｅｒ」「ＴｉｋＴｏｋ Ａｆｆｉｌｉａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒ」のパートナー認定を取得した。これにより、東南アジア地域で「ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ」を活用した売り上げ向上を目指す日本ブランドに対し、包括的かつ高度な支援を提供する体制を確立。日本ブランドの東南アジア進出を支援する。



出所：MINKABU PRESS