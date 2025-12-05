ゴーゴーカレーが愛知県に出店、12月は東海エリア･東京都内など全国で4店舗を新規オープン
金沢カレーの専門店「ゴーゴーカレー」は、2025年12月に全国で4店舗を新規オープンする。愛知県･岐阜県に各1店舗、東京都に2店舗と、首都圏･中部エリアでの展開を強化する。〈12月オープン店舗一覧〉
〈1〉ゴーゴーカレー目黒西口店(東京都)
【オープン日】
2025年12月5日(金)
【住所】
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-4-8
【電話番号】
03-6812-3555
【オープン記念特典】
･12/5:トッピングサービス券 5枚配布
･12/6〜12/15:トッピングサービス券 1枚配布
〈2〉ゴーゴーカレー小川町店(東京都)
【オープン日】
2025年12月15日(月)
【住所】
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町11−1神田KMビル1F
【電話番号】
03-6285-1555
【オープン記念特典】
･12/15:トッピングサービス券 5枚配布
･12/16〜12/25:トッピングサービス券 1枚配布
〈3〉ゴーゴーカレー大垣コロナワールド店(岐阜県)
【オープン日】
2025年12月17日(水)
【住所】
〒503-0808
岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1
※オープン記念特典は未定。今後、HPにて公開する。
〈4〉ゴーゴーカレー中川Dining World(愛知県)
※フードコート店舗
【オープン日】
2025年12月23日(火)
【住所】
〒454-0954
愛知県名古屋市中川区江松3丁目110番地
金沢カレーとは、主に金沢市を中心とする石川県のカレー店で作られているカレー･カレーライスのこと。ゴーゴーカレーによると、金沢カレーの定義は以下の5点。
〈1〉濃厚でドロッとしたルウ
〈2〉キャベツの千切りの付け合わせ
〈3〉ステンレスの皿に盛られていること
〈4〉フォークまたは先割れスプーンで食べること
〈5〉ルーの上にカツを載せ、その上にソースがかかっていること
ゴーゴーカレーでは、『クセになる味』を追求し、カレールウにこだわっている。55の工程を5時間かけてじっくり煮込んだ“特製オリジナル･ルウ”を55時間寝かし、旨みを熟成させているという。
ゴーゴーカレー〈ゴーゴーカレーの主なメニュー〉
◆ロースカツカレー
金沢カレーの定番･人気ナンバー1メニュー。
ロースカツカレー
◆チキンカツカレー
ロースカツカレーと双璧をなすゴーゴーカレーの定番メニュー。女性にも人気だという。
チキンカツカレー
◆ゴーゴーカレー
提供時間の短いスピードメニュー。好みのトッピングをのせてアレンジもできる。
ゴーゴーカレー
◆エビフライカレー
ゴーゴーカレーに、エビフライ×タルタルソースをのせた。
エビフライカレー
◆メジャーカレー
若者の支持率ナンバー1のトッピングてんこ盛りメニューで、コストパフォーマンスも抜群。
メジャーカレー
◆シャウエッセンカレー
外はカリッと、中はジューシーな厳選ウインナーソーセージが4本のったレギュラーメニュー。
シャウエッセンカレー
◆メジャーカレーワールドチャンピオンクラス
総重量2.5kg、各店舗1日5食限定のメニュー。
メジャーカレーワールドチャンピオンクラス
◆お子様ゴリえもんカレー(ドリンク付)
ゆで卵で目を、ウインナーで口を表現したインパクトのある表情のキッズメニュー。
お子様ゴリえもんカレー(ドリンク付)
※店舗により、商品ラインナップ、価格は異なる。〈ゴーゴーカレーグループとは〉
2003年に創業、04年に1号店を東京･新宿に開き、05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M&Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転『世界一のカレー専門商社』をめざし、国内外に約130店舗を展開している。
ゴーゴーカレー