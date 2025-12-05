ゴーゴーカレーが愛知県に出店、12月は東海エリア･東京都内など全国で4店舗を新規オープン

金沢カレーの専門店「ゴーゴーカレー」は、2025年12月に全国で4店舗を新規オープンする。愛知県･岐阜県に各1店舗、東京都に2店舗と、首都圏･中部エリアでの展開を強化する。

〈12月オープン店舗一覧〉

〈1〉ゴーゴーカレー目黒西口店(東京都)

【オープン日】
2025年12月5日(金)

【住所】
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-4-8

【電話番号】
03-6812-3555

【オープン記念特典】
･12/5:トッピングサービス券 5枚配布
･12/6〜12/15:トッピングサービス券 1枚配布

〈2〉ゴーゴーカレー小川町店(東京都)

【オープン日】
2025年12月15日(月)

【住所】
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町11−1神田KMビル1F

【電話番号】
03-6285-1555

【オープン記念特典】
･12/15:トッピングサービス券 5枚配布
･12/16〜12/25:トッピングサービス券 1枚配布

〈3〉ゴーゴーカレー大垣コロナワールド店(岐阜県)

【オープン日】
2025年12月17日(水)

【住所】
〒503-0808
岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

※オープン記念特典は未定。今後、HPにて公開する。

〈4〉ゴーゴーカレー中川Dining World(愛知県)

※フードコート店舗

【オープン日】
2025年12月23日(火)

【住所】
〒454-0954
愛知県名古屋市中川区江松3丁目110番地

〈金沢カレーとは〉

金沢カレーとは、主に金沢市を中心とする石川県のカレー店で作られているカレー･カレーライスのこと。ゴーゴーカレーによると、金沢カレーの定義は以下の5点。

〈1〉濃厚でドロッとしたルウ

〈2〉キャベツの千切りの付け合わせ

〈3〉ステンレスの皿に盛られていること

〈4〉フォークまたは先割れスプーンで食べること

〈5〉ルーの上にカツを載せ、その上にソースがかかっていること

ゴーゴーカレーでは、『クセになる味』を追求し、カレールウにこだわっている。55の工程を5時間かけてじっくり煮込んだ“特製オリジナル･ルウ”を55時間寝かし、旨みを熟成させているという。

〈ゴーゴーカレーの主なメニュー〉

◆ロースカツカレー
金沢カレーの定番･人気ナンバー1メニュー。

◆チキンカツカレー
ロースカツカレーと双璧をなすゴーゴーカレーの定番メニュー。女性にも人気だという。

◆ゴーゴーカレー
提供時間の短いスピードメニュー。好みのトッピングをのせてアレンジもできる。

◆エビフライカレー
ゴーゴーカレーに、エビフライ×タルタルソースをのせた。

◆メジャーカレー
若者の支持率ナンバー1のトッピングてんこ盛りメニューで、コストパフォーマンスも抜群。

◆シャウエッセンカレー
外はカリッと、中はジューシーな厳選ウインナーソーセージが4本のったレギュラーメニュー。

◆メジャーカレーワールドチャンピオンクラス
総重量2.5kg、各店舗1日5食限定のメニュー。

◆お子様ゴリえもんカレー(ドリンク付)
ゆで卵で目を、ウインナーで口を表現したインパクトのある表情のキッズメニュー。

※店舗により、商品ラインナップ、価格は異なる。

〈ゴーゴーカレーグループとは〉

2003年に創業、04年に1号店を東京･新宿に開き、05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M&Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転『世界一のカレー専門商社』をめざし、国内外に約130店舗を展開している。

