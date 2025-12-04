大阪ステーションシティでイルミネーション「トワイライトファンタジー」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
JR大阪駅・大阪ステーションシティ（大阪市北区）で現在、イルミネーションイベント「Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025」が開かれている。
今年は、時空の広場を中心に、絵本誕生55周年を迎えた「バーバパパ」や、毎年12月末に大阪のラジオ局FM802が主催する関西最大級の音楽フェスティバル「RADIO CRAZY」とタイアップしたイルミネーション装飾が登場する。
点灯時間は17時～23時。12月25日まで。
今年は、時空の広場を中心に、絵本誕生55周年を迎えた「バーバパパ」や、毎年12月末に大阪のラジオ局FM802が主催する関西最大級の音楽フェスティバル「RADIO CRAZY」とタイアップしたイルミネーション装飾が登場する。
点灯時間は17時～23時。12月25日まで。
関連記事
あべのハルカス近鉄本店で「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」 人気ベーカリー集結
エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー 「ハッシュタグ」入りは日本初
阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」 カフェも併設、関西初出店
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/