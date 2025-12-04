この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

JR大阪駅・大阪ステーションシティ（大阪市北区）で現在、イルミネーションイベント「Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025」が開かれている。



今年は、時空の広場を中心に、絵本誕生55周年を迎えた「バーバパパ」や、毎年12月末に大阪のラジオ局FM802が主催する関西最大級の音楽フェスティバル「RADIO CRAZY」とタイアップしたイルミネーション装飾が登場する。



点灯時間は17時～23時。12月25日まで。