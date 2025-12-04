この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

JR大阪駅・大阪ステーションシティ（大阪市北区）で現在、イルミネーションイベント「Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025」が開かれている。

今年は、時空の広場を中心に、絵本誕生55周年を迎えた「バーバパパ」や、毎年12月末に大阪のラジオ局FM802が主催する関西最大級の音楽フェスティバル「RADIO CRAZY」とタイアップしたイルミネーション装飾が登場する。

点灯時間は17時～23時。12月25日まで。

関連記事

あべのハルカス近鉄本店で「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」　人気ベーカリー集結

あべのハルカス近鉄本店で「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」　人気ベーカリー集結

 エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー　「ハッシュタグ」入りは日本初

エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー　「ハッシュタグ」入りは日本初

 阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」　カフェも併設、関西初出店

阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」　カフェも併設、関西初出店
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube