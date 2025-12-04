この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【全部話す】NISAの結果を全公開！楽天証券で2026年のNISA360万円を一括投資する方法を0から解説」と題した動画を公開。新NISAの年間投資上限額である360万円を、2026年の年始にまとめて投資するための具体的な設定方法を解説した。



動画の冒頭で、おにまる氏はまず自身のNISA口座の運用実績を公開。旧NISA時代からの投資額約680万円に対し、評価額は1000万円を超え、約327万円の含み益が出ている状況を明かした。その上で、来たる2026年に向けて年始一括投資を検討している視聴者へ、楽天証券における具体的な設定手順を説明した。



氏によると、年間240万円までの「成長投資枠」の一括投資は、通常のスポット購入で対応できるため比較的簡単だという。しかし、年間120万円までの「つみたて投資枠」は、毎月の積立が基本となるため、一括投資を行うには少し工夫が必要だと指摘した。



その具体的な方法として、おにまる氏は「毎月100円の積立設定に加え、増額設定である『ボーナス設定』を活用する」という手順を紹介。毎月100円を積み立てる設定をした上で、残りの119万8,800円をボーナス設定で1月に指定することで、実質的に年始での一括投資が実現できると解説した。ただし、この方法では楽天カードクレジット決済や楽天キャッシュ決済は利用できず、証券口座からの引き落としになる点も補足した。



成長投資枠については、2025年の年末が近づくと、2026年分の予約注文が可能になる。おにまる氏は、そのタイミングで240万円分のスポット購入を予約すれば、年始一括投資が完了すると説明した。



時間を味方につける投資戦略において、年始一括投資は資産形成を加速させる有効な選択肢の一つだ。特に「つみたて投資枠」の設定は少し特殊なため、来年の一括投資を検討している方は、氏の解説を参考に早めに準備を進めてみてはいかがだろうか。