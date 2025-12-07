この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が「【移民問題】オーストラリアに反移民のデモ！ツバルから移住！？」を公開。地球温暖化による海面上昇で水没の危機にある島国ツバルからの移民受け入れをめぐり、オーストラリア国内で高まる反移民感情の矛盾について鋭く切り込んだ。



動画で竹田氏は、気候変動で国土の9割が浸水する懸念があるツバルの状況を説明。オーストラリアが年間280人を上限にツバル国民の受け入れを決めたことで、住民の集団移住が始まったと報じた。この決定は、先進国が排出したCO2が原因で国を失う人々への人道支援と見なされているが、受け入れ側のオーストラリアでは深刻な事態が起きているという。



竹田氏によると、オーストラリアでは都市部を中心に住宅不足が深刻化しており、国民の不満の矛先が移民に向けられている。世論調査では「6割が移民規制を支持」しており、各地で大規模な反移民デモも発生していると指摘。年間わずか280人の受け入れに対し、過剰とも思える反発が起きている現状を伝えた。これに対し竹田氏は、「そうそうオーストラリア人全員移民のくせにね、何を言ってるんだって」と一喝。先住民アボリジニの立場を考えれば、白人をはじめとするオーストラリア国民のほとんどが移民である歴史的経緯に触れ、その矛盾を強く批判した。



最後に竹田氏は、人道的な移民受け入れが、受け入れ国の住宅問題や国民感情といった国内事情と衝突する複雑な現実を提示。気候変動がもたらす新たな移民問題が、世界各国に難しい課題を突きつけていることを示唆し、締めくくった。