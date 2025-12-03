冬の足元はこれで決まり！【GU】在庫あるうちにゲットしたい♡「名品シューズ」

本格的な冬を迎え、シューズの新調を考えている人も多いのでは？ 足元からおしゃれを底上げするなら【GU（ジーユー）】のベストセラーシューズに注目！ 今回は、大人も履きやすいシューズをピックアップしました。あたたかみのある素材や洗練されたデザインで、コーデを格上げできそうです。ぜひ売り切れ前にゲットして。

一点投入でシーズンムードを盛り上げるフェイクムートン

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

履き口と内側にふんわりとしたフェイクファーをあしらった、履き心地が良さそうなシューズ。スリッパタイプで着脱しやすいのがポイントです。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」で、スエード調素材のアッパーには撥水加工も施された優れもの。ブラウン・ブラック・ベージュ・ダークブラウンという上品な全4色展開。

カジュアルにもきれいめにも使えるソックスブーツ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

こちらのショートブーツは、サイドから履き口までをリブ生地で切り替えているのが特徴。5.5cm（Mサイズ）の厚底で、スタイルアップ効果にも期待できそうです。こちらのブラックはレザー調巣材、ブラウンにはスエード調素材を組み合わせており、上品にもカジュアルにも大人コーデにマッチ。抗菌防臭機能付きです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M