吉沢亮・北川景子ら「第50回報知映画賞」各賞発表「国宝」関連が4冠達成
【モデルプレス＝2025/12/02】「第50回報知映画賞」の各賞が発表され、主演男優賞は「国宝」の吉沢亮、主演女優賞は「ナイトフラワー」の北川景子、作品賞・邦画部門は「国宝」が受賞した。
【作品賞・邦画：「国宝」】
監督：李相日
配給：東宝
【作品賞・海外 「エミリア・ペレス」】
監督：ジャック・オーディーアール
配給：ギャガ
【作品賞・アニメ 「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」】
監督：外崎 春雄
配給：東宝・アニプレックス
【主演男優賞：吉沢亮】
「国宝」の演技に対して
【主演女優賞：北川景子】
「ナイトフラワー」の演技に対して
【助演男優賞：佐藤二朗】
「爆弾」の演技に対して
【助演女優賞：森田望智】
「ナイトフラワー」の演技に対して
【監督賞：李相日】
「国宝」の演出に対して
【新人賞：松谷鷹也】
「栄光のバックホーム」の演技に対して
【BS10プレミアム賞※第50回より新設：「国宝」】
監督：李相日
配給：東宝
