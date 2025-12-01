Snow Manの佐久間大介がAぇ! groupの末澤誠也との『ベストアーティスト2025』舞台裏ショットを、自身のXで公開した。

【写真】佐久間大介と末澤誠也がお揃いヘア『ベスア』正門良規撮影ツーショットなど①～③

■華やかな衣装のふたりの後ろ姿＆正面ショットが公開

佐久間は「髪結び仲間の末様」「正門が撮ってくれた」「#ベストアーティスト2025」「#さくすえ」と添えて2枚の写真を公開。Snow ManとAぇ! groupは、11月29日に放送された『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）に出演した。

公開されたのは、青地に金の刺繍がやスパンコールが散りばめられた華やかな衣装にハーフアップヘアの佐久間と、白地のツイードジャケットにシルバーのビジュ―がちりばめられた衣装姿で髪をひとつに結んだ末澤の後ろ姿。ひとつにまとめたヘアがお揃いとなっている。

2枚目ではふたりとも正面を向いており、佐久間は末澤に寄り添いピース、末澤は佐久間を引き立たせるように佐久間を指してほほ笑んでいる。

「美人すぎる」「後ろ姿かわいい」「さっくんのハーフアップ大好き」「末さんのちょんまげもいい」「ふたりとも顔小さい」など、歓喜の声が続々と到着。撮影した正門良規に対する「正門くんありがとう」という感謝の声も届いている。

なお、佐久間と末澤がそれぞれのグループで撮影したバックステージフォトも『ベストアーティスト2025』公式Xで公開されている。

■「髪結び仲間の末様」「正門が撮ってくれた」（佐久間）

■Snow Man『ベストアーティスト2025』バックステージフォト

■Aぇ! group『ベストアーティスト2025』バックステージフォト