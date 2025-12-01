ミナトＨＤが５連騰、メモリー製品の価格上昇など寄与し２６年３月期業績予想を上方修正◇

ミナトホールディングス<6862.T>が５連騰し年初来高値を更新している。１１月２８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２４０億円から２６５億６５００万円（前期比８．３％増）へ、営業利益を８億５０００万円から１３億７６００万円（同７９．４％増）へ、純利益を４億８０００万円から７億９６００万円（同２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。



足もとで、半導体メモリー製品の市場価格上昇がデジタルデバイス事業の収益に寄与していることに加えて、デジタルエンジニアリング事業で日本サムスン、トーメンデバイス<2737.T>と共同で実施している国内大手メーカーに向けたプロジェクトのＲＯＭ書き込み数量が増加していることが要因。また、ＩＣＴプロダクツ事業でテレワークソリューション事業及びデジタル関連機器事業が安定した成長をみせているほか、リテール向けビジネスの取り扱いが拡大していることも寄与する。



