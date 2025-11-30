日産「新型エルグランド」は“540万円”超え!? ボディ大型化で「アルファード」に対抗か！ 超パワフルな「1.5リッター3気筒ターボ×e-POWER」搭載で“高級ミニバンの頂点”へ！

「新型エルグランド」どんな高級ミニバンに進化する？

最近は、3列シートミニバンの売れ行きがSUVに押され気味で、以前に比べて車種の数も減り、新型車の登場も滞りがちです。

その意味で注目されるのが、日産「エルグランド」のフルモデルチェンジです。

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」にて新型エルグランド（プロトタイプ）が参考出品され、大いに話題になりました。

大進化する新型「エルグランド」

4代目となる新型エルグランドは2026年夏に発売予定とアナウンスされており、現行モデル（3代目）は2010年に発売されたので、実に16年ぶりのフルモデルチェンジとなります。

新型エルグランドは、プラットフォームやパワーユニットまで大幅に刷新され、外観も大きく変わります。

フロントマスクは伝統工芸である「組子」をモチーフにデザインされ、上級ミニバンに多いメッキパーツの使用を控えています。ライバル車のトヨタ「アルファード」とは異なるデザインコンセプトで、賛否が分かれそうですが、個性的に仕上げました。

ボディサイズは、全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mmで、ホイールベースは3000mmです。

現行モデルで売れ筋の「250ハイウェイスターS」と比べると、30mm長く、45mm広く、160mm高いです。ホイールベースは現行モデルと変わりません。

数値を最も大きく変えたのは全高です。現行モデルは1815mmに抑えて外観がスポーティで、重心を低く抑えることで走行安定性も相応に優れている一方で、全高が低いため、アルファードに比べて外観の存在感が弱く受け取られました。車内からの見晴らしの良さもアルファードを下まわり、売れ行きに良くない影響を与えました。

そこで新型エルグランドは、床と天井を高く設定。全長とホイールベースはアルファードと同じ数値ですが、全幅は45mm、全高は40mm、新型エルグランドが上まわります。床面地上高は約460mmで、アルファードよりも10mmほど高いです。

つまり新型エルグランドは、従来のスポーティ路線ではなく、アルファードと同じく外観の存在感と車内の見晴らし感覚を強調するデザインに改めます。

内装も大きく変わります。ジャパンモビリティショー2025に参考出品された車両を見ると、インパネには14.3インチのモノリス・スクリーンが2つ並び、多彩な情報を表示します。ステアリングホイールは2本スポークで、運転支援機能のスイッチなどが装着されます。

1列目のシートはサイズに余裕があり、助手席にはふくらはぎを支えるオットマンが装着されます。

2列目は、両側にアームレストを備えたセパレートタイプで、背もたれの上側には中折れ機能が装着され、これを持ち上げると後方へリクライニングさせた時でも前方が見やすくなります。また、オットマンも装着されます。

2列目で気になるのは、アルファードで人気の高い固定式アームレストを備えたシートが設定されるのかという点です。

ラージサイズの高級ミニバンの場合、2列目にオーナーが座る用途も多く、豪華に仕上げたアルファードのような仕様も必要でしょう。

そして、新型エルグランドで最も進化するシートは3列目です。現行モデルは床と座面の間隔が乏しく、足を前方へ投げ出す座り方ですが、新型は着座姿勢が改善されます。全高が160mm高まり、床と座面の間隔を十分に確保できました。

3列目の格納方法も変わります。現行モデルは背もたれを前側に倒して格納するため、広げた荷室の床が、格納された3列目のために持ち上がります。これでは荷室高が不足して、自転車のような大きな荷物を積めません。

そこで新型エルグランドでは、3列目を左右に跳ね上げて格納する方式に変更します。これは先代エルグランド（2代目）に採用されていた方式ですが、大きな荷物も積みやすくなるでしょう。

パワフルな「1.5リッター3気筒ターボ×e-POWER」搭載！

16年ぶりのフルモデルチェンジですから、パワーユニットも大きく変わります。

新型エルグランドは、全車がハイブリッドの第3世代e-POWERと、後輪をモーターで駆動する4輪駆動のe-4ORCEを搭載。ガソリンエンジンや2WDは用意されません。

第3世代のe-POWERは、1.5リッター直列3気筒ターボエンジンが発電を行い、モーターがホイールを駆動します。

この1.5リッターターボはe-POWER専用にチューニングされており、効率の優れた一定の回転域だけを回します。速度が変化しても、エンジン回転数はほとんど上下しません。

新型「エルグランド」の2列目シート

エンジンを高効率な一定の回転数で回すため、平坦路を走る時などは、発電量が電力消費量を上まわる場面もあります。その時には、余裕のあるリチウムイオン電池に充電して、エンジンを停止させて走る距離を長くします。

新型エルグランドに搭載される第3世代e-POWERの動力性能は、前後のモーターの相乗効果によるシステム最高出力が250kW（340馬力）前後、システム最大トルクは530Nm（54kg-m）前後と予想されます。

ラージサイズミニバンとしても十分パワフルな性能で、モーター駆動ですから、アクセル操作に対する反応も機敏です。多人数で乗車しても、動力性能に余裕があります。その割に燃料消費量が抑えられるので、WLTCモード燃費は17km／L前後になるのではないでしょうか。

サスペンションは、前輪がストラット、後輪はマルチリンクの4輪独立懸架です。ショックアブソーバーの減衰力を電子制御で調節するインテリジェントダイナミックサスペンションも採用され、プラットフォームも刷新されるため、走行安定性と乗り心地が大幅に向上します。

乗り心地はライバル車のアルファードと同等で、走行安定性は、高級ミニバンでトップのクルマ造りを目指します。

装備は安全面と運転支援機能が向上します。運転支援機能では、「プロパイロット」を幅広いグレードに標準装着して、オプション、あるいは上級グレードにはさらに高度な支援を行う「プロパイロット2.0」も採用されます。

プロパイロット2.0は、高速道路では、ステアリングホイールから手を離しても運転支援が続き、アクセル／ブレーキペダルの操作も含めて、ドライバーの負担を大幅に軽減します。ベーシックなプロパイロットも、高速道路の渋滞で時速50kmを下まわる時には、ステアリング操作を支援します。

そして2027年の後半から2028年に掛けて、AIを使ったプロパイロット2.0の進化版も採用。この機能では、高速道路に加えて、街中でもステアリング／アクセル／ブレーキ操作が支援されます。

※ ※ ※

新型エルグランドは、大人気のアルファードをライバル車に据えて、居住性、積載性、動力性能、走行安定性、乗り心地、燃費、安全装備、運転支援機能まで、さまざまな性能を進化させます。

第3世代のe-POWERとe-4ORCEを全車に搭載するため、価格は540万円以上と予想されますが、人気を集めて好調に売れるでしょう。