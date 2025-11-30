【Amazon ブラックフライデー】HARIO（ハリオ）のキッチングッズが最大61%OFFに
今回はセール対象商品の中からHARIO（ハリオ）をご紹介。コーヒーや紅茶を楽しむ際に役立つアイテムが手に入るチャンスですので、お早めにチェックしてみてください。
まろやかな旨みが特徴。耐熱ガラスの水出しポット
HARIO(ハリオ)水出し茶ポット 実用容量1000ml スモーキーグリーン 耐熱ガラス製 熱湯・食洗器OK 冷水筒 日本製 MD-10-SG
1,650円 → 1,036円（37%オフ）
電子レンジを使って簡単に麦茶が作れるポット
HARIO(ハリオ) レンジでかんたん 麦茶ポット むぎちゃん 1000mL 電子レンジ(庫内19cm以上)対応 食洗機対応 耐熱ガラス ダークグレー 日本製 XMP-1000-DGR
1,758円 → 1,494円（15%オフ）
口が広めなのでフルーツティーも作れる冷蔵庫ポット
HARIO(ハリオ) 冷蔵庫 ポット スリム N オフホワイト 1400ml 日本製 麦茶ポット プレゼント ギフト 贈り物 RPLN-14-OW
998円 → 764円（23%オフ）
容量700mlでたっぷり入る。大きい茶こしが特徴のティーポット
HARIO(ハリオ) リーフティーポット ピュア 実用容量700ml 耐熱ガラス プレゼント ギフト 贈り物 CHEN-70T
2,750円 → 1,195円（57%オフ）
丸洗いができるセラミックコーヒーミル
HARIO(ハリオ) コーヒーミル ブラック セラミック スケルトンN プレゼント ギフト 贈り物 MSCSN-2-B
4,180円 → 2,565円（39%オフ）
フタをしたまま電子レンジOK。オール耐熱ガラス製のサーバー
HARIO(ハリオ) V60グラスサーバー600クリア 600ml 2-5杯用 電子レンジ可 XGSR-60-TB
2,027円 → 1,722円（15%オフ）
コーヒー豆の味を余すことなく引き出すドリッパー
HARIO(ハリオ) 浸漬式 ドリッパー スイッチ 押すだけ簡単抽出 出来上がり量200ml ブラック 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 SSD-200-B
3,850円 → 2,179円（43%オフ）
食洗機OK。耐熱ティーカップ＆ソーサーのセット
HARIO(ハリオ) 耐熱 ティーカップ&ソーサー 230ml ティーカップ 電子レンジ・食洗器OK 日本製 TCSN-1T
1,944円 → 1,080円（44%オフ）
500ml缶がすべて入る。アイス・ホットの両方対応のグラス
HARIO(ハリオ) ホットグラス ・ スクエア 220ml ビールグラス 食洗器使用可 耐熱ガラス 日本製 HW-8SSV
1,870円 → 1,174円（37%オフ）
中が見えるため好きな濃さでお茶をいれられる急須
HARIO(ハリオ) 急須 茶茶 なつめ 実用容量700ml 耐熱ガラス 日本製 ティーポット CHRN-4N
3,300円 → 1,295円（61%オフ）
フタ付きで便利。耐熱ボウル3個セット
HARIO(ハリオ) レンジフタ付き 耐熱ガラス製 ボウル 3個セット 900ml 1500ml 2200ml BUONO kitchen マルチ ボール クリア 日本製 MXPF-4904-W
2,073円 → 1,759円（15%オフ）
その他のおすすめ商品
HARIO(ハリオ) メジャーカップ ワイド 耐熱ガラス 取っ手付 マルチ 500ml 日本製 CMJW-500
1,870円 → 1,066円（43%オフ）
HARIO(ハリオ) V60ドリップケトル・エアー 実用容量350ml 透明ブラック 計量 ポット 日本製 VKA-35-TB
1,980円 → 1,035円（48%オフ）
HARIO(ハリオ) ガラスのレンジスープカップ スタッキング可能 レンジで簡単調理 実用容量300ml 電子レンジ用 ホワイト 日本製 おかず クリームスープ 手作り XSCS-1-W
1,400円 → 918円（34%オフ）
