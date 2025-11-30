もう高いの買わなくていいじゃん！欲しい機能が全部入りの100均ケース
今回ご紹介するのはダイソーのパスポートケース！シンプルなアイテムではあるのですが、なんとカードポケットが3つとパスポートや航空券の入る大きなポケットが1つついたスグレモノなんです♪欲しい機能が全部入ったパスポートケースで、デザインとカラーもお洒落。とても220円（税込）とは思えないクオリティです。
商品名：パスポートケース（ボタン付）
商品情報
商品名：パスポートケース（ボタン付）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480561288
これが200円ってすごくない？！ダイソーで見つけたパスポートケース
海外旅行にあると便利なパスポートケース。以前は手帳型を使っていたのですが、提出をするときに外すよう言われることが多く、煩わしく思っていました。
そこで出会ったのがダイソーの『パスポートケース（ボタン付）』。ポーチ型なので、出し入れがラクラクなんです！
背面にはトラベルグッズらしいデザインが入っていておしゃれ！これが220円（税込）とは驚きですよね。
パキッとしたオレンジカラーがとてもお気に入り。黒いバッグの中でも見つけやすいのがうれしいですね。
カードや航空券も！旅行に必要なものをひとまとめにできる
中は手前にカードサイズのポケットが3つ。
一番奥にパスポートや航空券、さらにはペンなどの文房具なども入れることができます。
ボタンは2つ付いていて、安心感があります。
カードやパスポート、チケットなどをまとめても薄くてコンパクト。ポシェットに余裕で入るサイズ感で、肌身離さず携帯しやすいのが特徴ですよ。
今回はダイソーで購入した『パスポートケース（ボタン付）』をご紹介しました。売り場にはグレーもありました。
パッと目を惹くという意味ではオレンジがおすすめですが、グレーもニュアンスカラーでおしゃれですよ。ぜひ気になる方はチェックしてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。