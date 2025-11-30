今回ご紹介するのはダイソーのパスポートケース！シンプルなアイテムではあるのですが、なんとカードポケットが3つとパスポートや航空券の入る大きなポケットが1つついたスグレモノなんです♪欲しい機能が全部入ったパスポートケースで、デザインとカラーもお洒落。とても220円（税込）とは思えないクオリティです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：パスポートケース（ボタン付）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480561288

これが200円ってすごくない？！ダイソーで見つけたパスポートケース

海外旅行にあると便利なパスポートケース。以前は手帳型を使っていたのですが、提出をするときに外すよう言われることが多く、煩わしく思っていました。

そこで出会ったのがダイソーの『パスポートケース（ボタン付）』。ポーチ型なので、出し入れがラクラクなんです！

背面にはトラベルグッズらしいデザインが入っていておしゃれ！これが220円（税込）とは驚きですよね。

パキッとしたオレンジカラーがとてもお気に入り。黒いバッグの中でも見つけやすいのがうれしいですね。

カードや航空券も！旅行に必要なものをひとまとめにできる

中は手前にカードサイズのポケットが3つ。

一番奥にパスポートや航空券、さらにはペンなどの文房具なども入れることができます。

ボタンは2つ付いていて、安心感があります。

カードやパスポート、チケットなどをまとめても薄くてコンパクト。ポシェットに余裕で入るサイズ感で、肌身離さず携帯しやすいのが特徴ですよ。

今回はダイソーで購入した『パスポートケース（ボタン付）』をご紹介しました。売り場にはグレーもありました。

パッと目を惹くという意味ではオレンジがおすすめですが、グレーもニュアンスカラーでおしゃれですよ。ぜひ気になる方はチェックしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。