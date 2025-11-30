いま知っておくべきリカバリーウェア5ブランド【疲労回復＆リラックスギア最前線】

【疲労回復＆リラックスギア最前線】

ウェルネス領域でもっともアツいカテゴリのひとつが「リカバリーウェア」。続々と新ブランドや新作が登場しているだけに、自分好みのモノを選ぶのもひと苦労だ。そこで今回は本誌が注目している5ブランドに絞り、担当者“推しポイント”とともに良品を紹介。「前から気になっていた」というそこのアナタの後押しになればこれ幸い！

【Part 2】

快眠アイテム

アスリートや多忙なビジネスマン、感度の高いユーザーなどを中心に浸透した「リカバリーウェア」。認知度の高まりとともに各社から続々と新モデルが登場し、今ではウェルネス業界の一大カテゴリに成長した。

これらはいずれも翌日のパフォーマンスを高める・維持するために「コンディショニング」にフォーカスを当てたもの。繊維に含まれる鉱物が身体から放出される遠赤外線を輻射し、血行を促進することで疲労軽減をサポートするという仕組みだ。基本構造こそ共通しているものの、実はその特徴はさまざま。

例えば素材ひとつ取っても、どんな生地を採用しているか、各部位のサイジング、ストレッチ性など、どこに重きを置いているか次第で着心地は変わるものだ。加えて後発モデルからは手に取りやすい価格のものやデザイン性を高めたものが登場し、選択肢をさらに押し広げている。

睡眠は毎日のことだけに、製品選びは大切。ぜひ自分好みの一着を見つけてほしい！

1. 肌触り柔らか！ 人気シリーズの秋冬新作

TENTIAL

「BAKUNE ソフトニット」（3万3880円）

いつものパジャマをBAKUNEに置き換えるだけで睡眠環境をサポートしてくれます。機能性はもちろんのこと、肌触りも重視したパジャマをお求めの方におすすめです（TENTIAL 塩野清雅さん）

秋冬シーズンにぴったりなソフトニットが新登場。極小セラミック粉末が練り込まれた特殊繊維「SELFLAME」の力によって、血行を促進させて筋肉のコリ等や疲労を軽減させる。毎日着たいほど気持ちのいい着心地だ。

▲毛足の長い糸を使用したソフトニット生地を採用したモデル。これからの季節に大活躍！

▲リラックスウェアとして締め付けの少ないゆとりあるサイジング。部屋着としても着心地良好

2. 気軽に複数枚購入も！ コスパに優れた一着

TIGORA

「TIGORA SLEEP 長袖Tシャツ／ロングパンツ」（各2999円）

スポーツアパレルならではの知見を活かして開発。就寝時の動きを妨げないなど、着心地や寝心地にはしっかりこだわっています（株式会社アルペン アパレル事業部 部長 菅原一剛さん）

アルペンが手がけるPB「TIGORA」のリカバリーウェア。特殊繊維が筋肉のハリやコリを改善させるので、着て寝るだけでベストコンディションに導いてくれる。機能性は充分ながらお手頃な価格が嬉しい。複数枚購入することもぜひ検討したい！

▲高純度のセラミックを繊維に練り込んだことで、身体から発せられる遠赤外線を輻射する

3. アスレチックウェアの王道が手掛ける注目ウェア

Champion

「リカバリーウェア ロングスリーブ Tシャツ／ロングパンツ」（各1万1990円）

確かなリカバリー機能と洗練されたデザインを両立することで、リラックス時や移動時などの日常に取り入れられるウェアを目指しました（アクティブウエア商品部 カテゴリープランニング マネージャー 長谷川孝久さん）

あのチャンピオンからリカバリーウェアが登場。ゆとりのあるシルエットに加え、ワンマイルウェアとしても着こなせるデザイン性も魅力のひとつ。計4色のカラバリ、半袖／ハーフパンツモデルもラインナップ。

▲4面で構成された立体的なシルエットを採用。肩まわりのゆとりも充分で休息時も快適だ

4. スリープウェアとしての快適性を追求した一枚

ReD

「スリープ パジャマトップス長袖＆ロングパンツセット」（1万6500円）

襟元は体温調節がしやすい2way仕様で、ボタンで調整可能。男女共通アイテムなのでパートナーとおそろいやプレゼントにも◎（ReD VITALWEAR本部 PR担当 木皿春香さん）

リカバリーウェアとしての機能はもちろんのこと、伸縮性、吸水速乾性などのスリープウェアとしての快適性を追求したアイテム。8つの天然鉱石を練り込んだ特殊繊維が身体の疲労軽減をサポートする。体温調節がしやすい2way仕様。

▲オーソドックスな前開きタイプのモデル。パジャマとして使いやすい間違いないデザインだ

5. ロングセラー商品がリニューアルして登場

VENEX

「リフレッシュ Tシャツ ロングスリーブ ロングテーパードパンツ 上下セット」（2万5300円）

今年9月にリニューアルした10年続くロングセラー商品。シンプルで着ていてラクなのでリカバリーウェアが初めての方にもおすすめのシリーズです（ベネクス広報 下山さん）

ナノプラチナなどの鉱物を繊維に練り込んだ「PHT繊維」が休養をサポートする仕組み。高い伸縮性やなめらかな触り心地のほか、吸水速乾性に優れているのでオールシーズン着られる。設計を見直し着用時の快適度がアップした。

▲シンプルかつ無駄のないシルエット。それでいて伸縮性が高く、ストレスフリーに着られる

※2025年11月6日発売「GoodsPress」12月号26-27ページの記事をもとに構成しています

＜文／島田優太＞

