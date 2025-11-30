ハーゲンダッツ新作♡セブン限定和紅茶バタークリームケーキ

ハーゲンダッツ ジャパンの高付加価値シリーズ「スペシャリテジャポネ」から、セブン‐イレブン限定の新フレーバー「和紅茶バタークリームケーキ」が登場♡厳選された初摘み一番茶の和紅茶を使ったアイスクリームとミルクティーソース、バタークッキー入りバターアイスクリームの多層構造が織りなす味わいは、口に入れるたびに華やかで繊細な香りが広がり、極上のスイーツ体験を提供します♪

華やかな香りの和紅茶アイス

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」は、初摘み一番茶の和紅茶を厳選♡

和紅茶アイスクリームとミルクティー（和紅茶）ソースの層が、渋みの少ない華やかな香りを口いっぱいに広げます。

香り高く繊細な和紅茶の風味が、冬のスイーツタイムに上品なアクセントを添えます。

名探偵コナンとCake.jpがコラボ！ポップアップショップ開催

多層構造が生む複合的な味わい

バタークッキー入りのバターアイスクリーム、和紅茶アイスクリーム、ミルクティーソースの三層構造が織りなす複雑な味わい♡

食べ進めるごとに変化する食感と風味が、極上のご褒美スイーツ体験を実現します。天面には銀粉シュガーをあしらい、見た目にも上質感をプラス。

価格：440円

発売日：12月2日（火）～順次発売

販売：全国のセブン‐イレブン

セブン限定♡極上の和紅茶スイーツを楽しむ

セブン‐イレブン限定の「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」は、厳選された初摘み一番茶の和紅茶と三層構造のバターアイスで、口に入れるたびに複雑で華やかな味わいを楽しめます♡

銀粉シュガーの天面も特別感たっぷり。冬のひとときを贅沢に彩る、ご褒美アイスとしておすすめです♪