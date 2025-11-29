¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì²òÀâ¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL1Âè4ÏÃ¡¢¤¢¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¸ì¤ë
¥·¥êー¥º´°·ëÊÔ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1ÏÃ～Âè4ÏÃ¡Ë¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè4ÏÃ¡ØÂè4¾Ï Ëâ½Ñ»Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¡È³ÐÀÃ¡É¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×ºÇ½ª¾Ï¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿® ³ÐÀÃ¤·¤¿¥¦¥£¥ë¤ÎÇ½ÎÏ
ÉñÂæ¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó4¤«¤éÌó1Ç¯È¾¸å¤Î1987Ç¯11·î¡£·³¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ûー¥¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ë¤ä¥Û¥Ã¥Ñー¤é¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ô¥§¥¯¥Ê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎËå¥Û¥êー¤¬¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉ¸Åª¤Ë¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¡È½¸¹ç°Õ¼±¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¡¹¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«»Ï¤á¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Áµß½Ð¤È¥ô¥§¥¯¥ÊÁÜº÷¤ÎºîÀï¤¬·è¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÂè4¾Ï Ëâ½Ñ»Õ¡Ù¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³ÖÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë·³¤ÎÉßÃÏ¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤¬½Ð¸½¡£º®Íð¤Î¤µ¤Ê¤«¥ô¥§¥¯¥Ê¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢·³Àª¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¡¢¥ëー¥«¥¹¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤âÇ÷¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ç¥¦¥£¥ë¤¬¡È³ÐÀÃ¡É¡£¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤ÎÆ°¤¤ò´°Á´¤ËÀ©¤·¤ÆÃè¤ËÉâ¤«¤»¡¢»Í»è¤ò¤Í¤¸ÀÞ¤Ã¤ÆÝÓÌÇ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÉ¡·ì¤ò¿¡¤¤¡¢ÀµÌÌ¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¥¦¥£¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÇËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬¥¦¥£¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£É¡·ì¤ò½Ð¤·°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤ÎÎÏ¤Ï¡¢Èà¡Ê¥¦¥£¥ë¡Ë¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¥ô¥§¥¯¥Ê¤«¤éÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Áà¤ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ô¥§¥¯¥Ê¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÏ¢À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤Ï¡Ö½¸¹ç°Õ¼±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö²øÊª¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥²ー¥È¤Ï½¸¹ç°Õ¼±¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ìÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ºîÃæ¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öµ÷Î¥¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½¸¹ç°Õ¼±¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥í¥¹¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¡ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÜ³Ð¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë: 11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë: 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë: 1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¡È½¸¹ç°Õ¼±¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤À¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¹ç°Õ¼±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤Ê¤É¤Î²øÊª¤ä¡È´ï¡É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·Áà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¦¥£¥ë¤¬Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È°Ç¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Ã¥È¡£¡ÖÈà¤Ï¥ô¥§¥¯¥Ê¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅö»þ¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥ô¥§¥¯¥Ê¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤È¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥¦¥£¥ë¤Î³ÐÀÃ¤òÆ³¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤«¤é¤Î¡Ö·¯¤â¿¯Æþ¤·¤Æ°Õ¿Þ¤ò°ú¤±¤ë¡×¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎËâ½Ñ»Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±À°¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥Ó¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥£¥ë¤¬Ì©¤«¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¥Þ¥¤¥¯¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×É÷¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÎ®¤ì¤Ï°µ´¬¡£VOL 1¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Âç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯8·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤Ï¡ÖºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ë¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥ëÌò¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤â¡ÖÊª¸ì¤Ï¥¦¥£¥ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¦¥£¥ë¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1ÏÃ～Âè4ÏÃ¡Ë¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
